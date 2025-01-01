شكرا لقرائتكم خبر عن فتح فروع بنك ناصر الاجتماعى غدا لصرف معاشات يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎حرصت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى على فتح بنك ناصر الاجتماعى فروعه بالمحافظات المختلفة غدا الأربعاء، وذلك لتسهيل صرف معاشات يناير 2025 وبمناسبة أعياد الأخوة المسيحيين.



‎ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، حيث يولى البنك اهتماماً كبيراً بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل كما أن صرف المعاشات سيكون متاحا من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها 98 فرعا، هذا بجانب بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو عن طريق منظومة 123 التي تتيح الصرف ببطاقة بنك ناصر الاجتماعي من خلال ماكينات البنوك الأخرى او من خلال فروع شركة فوري .