شكرا لقرائتكم خبر عن السائحون يحتفلون برأس السنة الميلادية فى جنوب سيناء.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مدينة شرم الشيخ، احتفالات برأس السنة الميلادية 2025 وسط أجواء من البهجة والسرور، وتوافد االسائحون على الكافيهات والقاعات المنتجعات السياحية والفنادق، والتى زينت جدرانها بمجسمات بابا نويل والورود الحمراء والأغانى المبهجة، وذلك الاحتفال بالكريسماس.

وقامت الفرق الاستعرضية بتقديم الأغانى، وقام السائحون بالرقص وترديد الأغانى على الأنغام الموسيقية وسط فرحة وبهجة، وقال السائحون إنهم كل عام يحتفلون برأس السنة فى شرم الشيخ والاستمتاع بالجو الرائع.

وفى مدينة طور سيناء، توافد المواطنون والأطفال للاحتفال برأس السنة وسط أجواء مبهجة، وشهد مقصد العائلة إقبالا للاحتفال برأس السنة.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة لاستقبال أعياد رأس السنة، وكثف رؤساء الوحدات المحلية أعمال النظافة بالمدن، خاصة في محيط الكنائس تزامنًا مع رأس السنة وعيد الميلاد واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين احتفال المواطنين.



الاحتفال براس السنة



الاطفال



السائحون فى جنوب سيناء



السائحون يحتفلون برأس السنة الميلادية فى جنوب سيناء



بابا نويل