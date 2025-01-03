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شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. اعتماد تحديث اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نشرت جريدة "أم القرى" اليوم الجمعة، تفاصيل قرار اعتماد تحديث اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية، والتي اعتمدت من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وتهدف إلى ضمان استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية للمحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلكين ومستخدمي الطريق وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.
وألزمت المورِّد المسؤول عن وضع المركبات الكهربائية الخاضعة لهذه اللائحة في السوق - الحصول على شهادة صادرة من الهيئة أو من تفوضه وفقًا للائحة العامة لنماذج المطابقة الصادرة من الهيئة.
وأوجبت اللائحة على الجهات الرقابية التحقق من استيفاء المركبات الكهربائية الخاضعة لهذه اللائحة لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة والوثائق الفنية المرُفقة.
يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
ووفقا للائحة عند حصول أي تعديلات على المركبة الكهربائية خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو شهادة التسجيل» ما عدا التعديلات الشكلية التي لا تؤثر في نتائج وأداء سلامة المركبة حسب تقدير الهيئة «فإن الشهادة أو إقرار المورِّد يصبح مُلغى لهذا المنتج.
كما أنه لا بد من التقدم بطلب جديد، وأن يقوم المورِّد بإشعار الهيئة بصفتها مُصدِرة شهادة التسجيل، وذلك عند إدخال أي تعديلات على المركبة.
وحددت الهيئة متطلبات الأساسية للمركبات الكهربائية، وهي متطلبات السلامة من تسرب الكهرباء والصدمات الكهربائية، والحماية ضد الصعقات وضد الاتصال المباشر.
واشترطت اللائحة حماية المركبة الكهربائية من تأثيرات الماء، مع توافر إنذار بالبطارية يعطي إشعارًا صوتيا عند عدم التمكن من الشحن أو انخفاض البطارية.
وأوضحت أن من ضمن الاشتراطات حماية أنظمة تخزين الطاقة من الصدمة الحرارية أو الاهتزازات التأثيرات الميكانيكية، ومقاومة الحريق، والتماس القصير الخارجي، الشحن أو التفريغ الزائد، ودرجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة.
وتهدف إلى ضمان استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية للمحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلكين ومستخدمي الطريق وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.
تحديث اللائحة الفنية للمركبات الكهربائيةووفقَا للتحديثات فعند ضبط مخالفة للمنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنية، فإن الهيئة ستتخذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ إجراءات التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة - مصدرة الشهادة - وفقًا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
وألزمت المورِّد المسؤول عن وضع المركبات الكهربائية الخاضعة لهذه اللائحة في السوق - الحصول على شهادة صادرة من الهيئة أو من تفوضه وفقًا للائحة العامة لنماذج المطابقة الصادرة من الهيئة.
وأوجبت اللائحة على الجهات الرقابية التحقق من استيفاء المركبات الكهربائية الخاضعة لهذه اللائحة لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة والوثائق الفنية المرُفقة.
متطلبات اللائحة الفنيةونصت اللائحة على أنه عند ضبط مخالفة للمنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنية، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة - مُصدِرة الشهادة - وفقًا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
ووفقا للائحة عند حصول أي تعديلات على المركبة الكهربائية خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو شهادة التسجيل» ما عدا التعديلات الشكلية التي لا تؤثر في نتائج وأداء سلامة المركبة حسب تقدير الهيئة «فإن الشهادة أو إقرار المورِّد يصبح مُلغى لهذا المنتج.
كما أنه لا بد من التقدم بطلب جديد، وأن يقوم المورِّد بإشعار الهيئة بصفتها مُصدِرة شهادة التسجيل، وذلك عند إدخال أي تعديلات على المركبة.
وحددت الهيئة متطلبات الأساسية للمركبات الكهربائية، وهي متطلبات السلامة من تسرب الكهرباء والصدمات الكهربائية، والحماية ضد الصعقات وضد الاتصال المباشر.
حماية المركبة الكهربائية من تأثيرات الماءوتوفر الأجزاء الحية الموصلة للكهرباء حماية من التلامس المباشر بدرجة IPXXD في أجزاء مناطق مقصورة الركاب أو منطقة تحميل الأمتعة، وتوفر حماية من درجة IPXXB للمناطق الأخرى التي لا تقع ضمن مقصورة الركاب أو منطقة الأمتعة، لا سيما أن العوازل صلبة وأن تكون الموصلات مزودة بآلية الإقفال.
واشترطت اللائحة حماية المركبة الكهربائية من تأثيرات الماء، مع توافر إنذار بالبطارية يعطي إشعارًا صوتيا عند عدم التمكن من الشحن أو انخفاض البطارية.
وأوضحت أن من ضمن الاشتراطات حماية أنظمة تخزين الطاقة من الصدمة الحرارية أو الاهتزازات التأثيرات الميكانيكية، ومقاومة الحريق، والتماس القصير الخارجي، الشحن أو التفريغ الزائد، ودرجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة.