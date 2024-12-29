وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة: نؤمن بدور المرأة السورية الفاعل في المجتمع ونثق بقدراتها ومهاراتها

أعلن وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة أسعد السيباني، اننا "سنعمل على الوقوف إلى جانب قضايا المرأة ودعم حقوقها كاملة".

ولفت وزير الخارجية، الى "نؤمن بدور المرأة السورية الفاعل في المجتمع ونثق بقدراتها ومهاراتها".

وكان قد أعلن زعيم هيئة تحرير الشام والقائد العام للادارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أننا "سنعلن عن حل هيئة تحرير الشام في مؤتمر الحوار الوطني وسوريا لن تكون مصدر إزعاج لأحد

ولفت الشرع، الى أننا "نتطلع لدستور يستمر لأطول مدة ممكنة وهذا عمل شاق ويطول وعملية كتابة الدستور قد تستغرق نحو 3 سنوات"، مضيفاً ان "سوريا اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون وتنظيم انتخابات قد يستغرق 4 سنوات".