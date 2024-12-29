اوضح دبلوماسي عربي خلال جلسة مغلقة اطّلعت "النشرة" على ابرز عناوينها، "ان تطورات سوريا مفتوحة على كل اتجاه، في ظل تحدّيات خطيرة تواجهها، امنياً واقتصادياً". وقال "إنّ العواصم ترصد المستجدات السورية، ولا يمكن التنبؤ بما ستؤول إليه الأمور، قبل معرفة قدرة القيادة الجديدة على ضبط الامن، في ظل تفلّت واضح للفصائل المتشددة، يقود يومياً إلى ارتكاب عمليات قتل وتنكيل وعنف طائفي يجرّ سوريا الى حرب اهلية، وسط مخاوف من عدم قدرة دمشق على تأمين المتطلبات الاقتصادية ايضاً التي بدأت بوادرها في عمليات تسريح موظفين والعجز عن دفع الرواتب، مما يزيد من الإرباكات السورية".
واضاف الدبلوماسي ذاته "ان الدول العربية تراقب كل التفاصيل السورية، وهي معنيّة بإستقرار ووحدة سوريا، وسيكون دعمها مرهوناً بأمرين: اولاً، الاقتناع بأن القيادة الجديدة قادرة على الانسجام مع المصالح العربية، وضبط الفصائل والمجموعات السورية في إطار الدولة بعيداً عن التشدد والتطرف الديني الذي يشكّل خطراً على امن الدول العربية. وثانياً، ضم المعارضين السياسيين السوريين الذين ناضلوا طويلاً، إلى قيادة المرحلة الجديدة".
ورداً على سؤال بشأن زيارة النائب السابق وليد جنبلاط إلى سوريا ولقاء قيادتها الجديدة، اكتفى الدبلوماسي العربي بالقول: لقد تسرّع، وربما اكتشف ذلك في طريق العودة من دمشق إلى بيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة" عن دبلوماسي عربي: جنبلاط تسرّع في زيارته لدمشق… ونترقّب بحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.