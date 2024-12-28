شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام chatGPT على جهاز iPhone الخاص بك.. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

منذ إصدار iOS 18.2 في 11 ديسمبر، أصبح تكامل ChatGPT جزءًا لا يتجزأ من Apple Intelligence ، بشرط أن تمتلك جهاز iPhone أو iPad أو Mac حديثًا، يمكنك الوصول إلى chatbot الخاص بـ OpenAI مباشرةً من جهازك، دون الحاجة إلى المرور عبر تطبيق ChatGPT أو عميل الويب.

ما هو ChatGPT؟ ChatGPT

هو برنامج دردشة آلي مولد للذكاء الاصطناعي تم إنشاؤه بواسطة OpenAI ومدعوم بنموذج كبير لتعلم الآلة، بالإضافة إلى القدرة على التفاعل مع الأشخاص باستخدام اللغة الطبيعية، يستطيع ChatGPT البحث في الويب، وحل المشكلات الرياضية المعقدة والتشفير، بالإضافة إلى إنشاء النصوص والصور والصوت ، حتى كتابة هذه المقالة، يعتمد الإصدار الحالي من ChatGPT على نماذج GPT-4o و4o المصغرة من OpenAI.

في يونيو 2024، أعلنت شركة Apple أنها دخلت في شراكة مع OpenAI لدمج ChatGPT في Apple Intelligence، في حين أن بعض ميزات توقيع ChatGPT متاحة مباشرة داخل iOS وiPadOS وmacOS، إلا أن العديد منها، مثل الوضع الصوتي المتقدم، لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال تطبيق ChatGPT أو موقع OpenAI الإلكتروني.

أين يمكنك استخدام ChatGPT على جهاز iPhone الخاص بك؟

على iPhone، يتوفر ChatGPT بشكل أساسي من خلال ثلاثة أسطح، أولاً، يمكن لـ Siri اللجوء إلى ChatGPT للإجابة على أسئلتك، في الحالات التي يقرر فيها مساعد Apple الرقمي أن ChatGPT يمكنه مساعدتك بشكل أفضل، سيطلب منك إذنًا لمشاركة طلبك مع OpenAI، يمكنك أيضًا استخدام ChatGPT لتحديد الأماكن والأشياء من خلال قائمة التحكم بالكاميرا في iPhone 16.

وأخيرًا، يمكنك الحصول على مساعدة ChatGPT عند استخدام "أدوات الكتابة" الجديدة من Apple بشكل أساسي، في أي وقت تكتب فيه باستخدام لوحة المفاتيح المدمجة في iPhone، بما في ذلك تطبيقات الطرف الأول مثل Notes والبريد والرسائل، يمكن أن يساعدك ChatGPT في إنشاء نص، قد يكون العثور على هذه الميزة أمرًا صعبًا بعض الشيء، لذا إليك كيفية الوصول إليها:

اضغط لفترة طويلة على قسم من النص لإظهار أداة تحديد النص في iOS 18، اضغط على أدوات الكتابة ، قد تحتاج إلى الضغط على أيقونة السهم ليظهر الخيار ، حدد إنشاء واضغط على "إنشاء باستخدام ChatGPT"، واكتب مطالبة تصف ما تريد أن يكتبه لك ChatGPT.

هل تحتاج إلى حساب OpenAI لاستخدام ChatGPT على iPhone؟

لا، ليس هناك حاجة إلى حساب OpenAI لاستخدام ChatGPT على iPhone ، ومع ذلك، إذا كان لديك اشتراك مدفوع، فيمكنك استخدام ميزات ChatGPT على جهازك كثيرًا ، وسيؤدي تسجيل الدخول إلى حسابك أيضًا إلى حفظ أي طلبات في سجل ChatGPT الخاص بك.

كيفية إعداد ChatGPT إذا لم يطلب منك جهاز iPhone الخاص بك تمكين ChatGPT بالفعل، فيمكنك تشغيل الامتداد يدويًا باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات.

اضغط على Apple Intelligence وSiri.

اضغط على ChatGPT، ثم حدد إعداد.

اضغط إما على تمكين ChatGPT أو استخدم ChatGPT مع حساب ، حدد الأخير إذا كان لديك حساب OpenAI.

ما هي أجهزة Apple التي توفر تكامل ChatGPT؟

مطلوب جهاز iPhone مزود بـ Apple Intelligence لاستخدام ChatGPT ، حتى كتابة هذه المقالة، تتوفر خدمة Apple Intelligence على الأجهزة التالية:

ايفون 16 .

ايفون 16 بلس .

ايفون 16 برو .

ايفون 16 برو ماكس .

ايفون 15 برو .

ايفون 15 برو ماكس.

ايباد ميني مع A17 برو iPad Air مع M1. والإصدارات الأحدث iPad Pro مع M1. والإصدارات الأحدث MacBook Air مع M1. والإصدارات الأحدث MacBook Pro مع M1. والإصدارات الأحدث iMac مع M1 .

والإصدارات الأحدث Mac mini مع M1. والإصدارات الأحدث Mac Studio مع M1 Max، والإصدارات الأحدث ماك برو مع M2 الترا.