نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن نائبة لمستشار الأمن القومي الأميركى، تأكيدها إن قراصنة من الصين وصلوا لشبكات اتصالات أميركية فى اختراق واسع، مشيرة إلى أن القراصنة الصينيون حددوا مواقع ملايين الأفراد وسجلوا مكالمات.

كانت هذه تفاصيل خبر بوليتيكو عن نائبة لمستشار الأمن القومي الأميركي: قراصنة صينيون وصلوا لشبكات اتصالات أميركية في اختراق واسع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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