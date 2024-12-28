السلطات الفرنسية طلبت من اندونيسيا تسليمها فرنسيا محكوما عليه بالإعدام

أعلنت السلطات الاندونيسية أنّها تلقّت طلبا رسميا من فرنسا لتسليمها المواطن الفرنسي سيرج عتلاوي المسجون في إندونيسيا منذ 2005 حيث صدر بحقّه حُكم بالإعدام بتهمة تهريب المخدرات.

وكشف الوزير الإندونيسي المكلف بالشؤون القانونية وحقوق الإنسان يوسريل إيهزا ماهيندرا لوكالة فرانس برس انه "تلقّينا في 19 كانون الأول 2024 رسالة رسمية تطلب نقل سيرج عتلاوي، والرسالة باسم وزير العدل الفرنسي".

وأضاف "بما أنّنا في نهاية العام، فسنناقش فحوى الرسالة في أوائل كانون الثاني".

وعتلاوي أوقف في 2005 في مصنع خارج جاكرتا عثرت بداخله السلطات على مخدّرات، واتّهمت السلطات الإندونيسية عامل لحام الحديد الفرنسي هذا بأنّه خبير "كيميائي".

ونفى عتلاوي تهمة الاتجار بالمخدرات، مؤكّدا أنّ جلّ ما فعله في أندونيسيا هو تركيب آلات صناعية في ما كان يعتقد أنه مصنع للأدوية.