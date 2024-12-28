شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 8 فلسطينيين في غارات على شمال ووسط قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع عدد الشهداء

الدمام - شريف احمد - استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في سلسلة غارات جوية وقصف إسرائيلي مكثف مساء اليوم، على مناطق متفرقة في شمال ووسط قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ستة فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية متفرقة على مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، كما استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف منطقة أبو العجين بمدينة دير البلح وسط القطاع.في السياق، أكدت المصادر الطبية ارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى 24 شهيدًا وعشرات الجرحى بينهم أطفال ونساء.