الاختبارات المركزية للمدارس الصباحية فقط

أبلغت إدارات التعليم مدراء المدارس عن آلية الاختبارات المركزية التي تطبق على المدارس لثلاثة صفوف دراسية تعليمية، مشيرة إلى أن تطبيق الاختبارات في الفصل الدراسي الثالث من العام الحالي 1446، سيقتصر على المدارس الصباحية للصفوف الثالث والسادس الابتدائي والثالث المتوسط.

نواتج التعلم

نبهت الإدارات إلى أن الاختبارات ستكون في مواد اللغة العربية والرياضيات للثالث الابتدائي واللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية للصفوف السادس والثالث متوسط، وبينت أن المدارس غير المستهدفة تلتزم ببناء أسئلة اختبارات الصفوف والمواد المستهدفة، وفق جداول المواصفات، وكذلك توعية الطلبة وأولياء الأمور بأهمية الاختبارات المركزية ودورها في تحسين نواتج التعلم، والتأكيد على معلمي المواد الدراسية بأهمية تغطية جميع المهارات والمعارف الدراسية المطلوبة في كامل المقرر الدراسي، في حين تتولى لجنة التحصيل الدراسي بالمدرسة تطبيق الاختبار وتشكل فرق العمل واللجان، وفق ما ورد في إطار الاختبارات المركزية في إدارات التعليم، كما تبنى أسئلة اختبارات المواد المستهدفة في جميع المدارس للفصل الدراسي الثاني وفق جداول المواصفات.

حصص التدريس

حددت وزارة التعليم عددا من مواصفات وضع الأسئلة بالتأكيد على بيانات الاختبارات الأساسية والدرجة النهائية للاختبار، حسب ما ورد في دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات والعدد الكلي للأسئلة وعدد حصص التدريس لكل وحدة من الوحدات، كذلك حصر الأهداف التعليمية لموضوعات المادة الدراسية من خلال تحليل محتوى المقرر، وتصنيفها حسب المستويات المعرفية لكل وحدة أو فصل.

أهداف للاختبارات المركزية

- تغطية جميع الوحدات والمهارات والمعارف المدرسية.

- تجويد بناء وصياغة الأسئلة التي تقدم للطلاب.

- رفع مستوى أداء التحصيل الدراسي في نتائج الدراسات.

- تشخيص جوانب القوة والضعف في المناهج الدراسية.

- مقارنة مستوى الأداء الحالي للطلاب مع المستوى المطلوب.