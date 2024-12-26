نواتج التعلم
نبهت الإدارات إلى أن الاختبارات ستكون في مواد اللغة العربية والرياضيات للثالث الابتدائي واللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية للصفوف السادس والثالث متوسط، وبينت أن المدارس غير المستهدفة تلتزم ببناء أسئلة اختبارات الصفوف والمواد المستهدفة، وفق جداول المواصفات، وكذلك توعية الطلبة وأولياء الأمور بأهمية الاختبارات المركزية ودورها في تحسين نواتج التعلم، والتأكيد على معلمي المواد الدراسية بأهمية تغطية جميع المهارات والمعارف الدراسية المطلوبة في كامل المقرر الدراسي، في حين تتولى لجنة التحصيل الدراسي بالمدرسة تطبيق الاختبار وتشكل فرق العمل واللجان، وفق ما ورد في إطار الاختبارات المركزية في إدارات التعليم، كما تبنى أسئلة اختبارات المواد المستهدفة في جميع المدارس للفصل الدراسي الثاني وفق جداول المواصفات.
حصص التدريس
حددت وزارة التعليم عددا من مواصفات وضع الأسئلة بالتأكيد على بيانات الاختبارات الأساسية والدرجة النهائية للاختبار، حسب ما ورد في دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات والعدد الكلي للأسئلة وعدد حصص التدريس لكل وحدة من الوحدات، كذلك حصر الأهداف التعليمية لموضوعات المادة الدراسية من خلال تحليل محتوى المقرر، وتصنيفها حسب المستويات المعرفية لكل وحدة أو فصل.
أهداف للاختبارات المركزية
- تغطية جميع الوحدات والمهارات والمعارف المدرسية.
- تجويد بناء وصياغة الأسئلة التي تقدم للطلاب.
- رفع مستوى أداء التحصيل الدراسي في نتائج الدراسات.
- تشخيص جوانب القوة والضعف في المناهج الدراسية.
- مقارنة مستوى الأداء الحالي للطلاب مع المستوى المطلوب.
كانت هذه تفاصيل خبر الاختبارات المركزية للمدارس الصباحية فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.