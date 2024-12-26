خدمات الأوقاف الرقمية عبر توكلنا

أتاحت الهيئة العامة للأوقاف خدماتها الرقمية الوقفية للواقفين والنظار والأفراد والكيانات الوقفية، والمهتمين بالقطاع الوقفي، عبر التطبيق الوطني الشامل «توكلنا» التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، وبدعم من هيئة الحكومة الرقمية، بهدف تطوير قطاع الأوقاف، ورفع نطاق الوعي به، والارتقاء بجودة الخدمات، وذلك في خطوة تمكينية جديدة تعزز من تسهيل الوصول إلى الخدمات، وتطبيق أفضل الممارسات.

تجربة الوقف

أكدت الهيئة حرصها الدائم على تحسين تجربة الوقف، وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين، وسعيها المستمر إلى بناء مستقبل واعد للأوقاف، ويظهر ذلك في توفيرها عبر تطبيق توكلنا عرضًا لبطاقة الوقف، لتكون من ضمن البطاقات في تطبيق توكلنا.

حزمة خدمات

تستعرض البطاقة بيانات الوقف ومكوناته، وعددًا من خدمات الأوقاف ضمن حزمة الخدمات المدمجة في التطبيق، كخدمة عرض الأوقاف المسجلة «أوقافي»، وخدمة تبليغ عن أوقاف أو نظار، وخدمة تبليغ عن وقف مجهول.

يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف، وحوكمته والمحافظة عليه وتطويره، ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.