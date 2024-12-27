شكرا لقرائتكم خبر عن لو ساكن فى مدينة نصر.. اعرف الطرق البديلة بعد الغلق الكلى لمحور أحمد الزمر والان مع تفاصيل الخبر

حددت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال رفع وتركيب كوبرى المشاة الخاص بالمحطة رقم (5) بمحور أحمد الزمر.

ويستلزم الغلق الكلى لمحور أحمد الزمر بمدينة نصر عند تقاطعه مع شارع محمد زكى بركات حتى شارع حسن مدكور فى الاتجاه القادم من منزل كوبرى جامع السلام إتجاه شارع عبدالله العربى.

ويكون تنفيذ تلك الأعمال ليلًا فقط ابتداءً من الساعة 12,05 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 27/12/2024 ولمدة (3 ليالى) وذلك على النحو التالى:-

الطرق البديلة:

الاتجاه القادم من منزل كوبرى جامع السلام: يسلك يمينًا شارع محمد زكى بركات يسارًا شارع جمال زين والإستكمال مع حركة سير السيارات شارع حسن مدكور إتجاه محور أحمد الزمر مرة أخرى.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.