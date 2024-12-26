فلاشباك 2024 - " نعمة الأفوكاتو " بين الحب والإنتقام .. فكرة جديدة في " أعلى نسبة مشاهدة " وغموض مشوق في " بين السطور "

ميرنا وليد - بيروت - تميز العام الماضي بكثرة الأعمال المصرية، التي تنوعت بين الدراما والكوميديا والأكشن، وتناولت مختلف القضايا التي تهم الجمهور، محققة نجاحات باهرة.

إليكم إذاً قائمة بمعظم المسلسلات التي عرضت خلال الموسم الرمضاني الفائت وخارجه.

مسلسل الحشاشين

وتدور أحداث مسلسلالحشاشينفي إطار تاريخي، في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين حسن الصباح، وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.

المسلسل من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، محمد رجب، وغيرهم، من إخراج بيتر ميمي وتأليف عبد الرحيم كمال.

مسلسل نعمة الأفوكاتو

في إطار درامي يحكي مسلسلنعمة الأفوكاتوعن المحامية الشابة الطموحة نعمة التي تعمل على مساندة زوجها الفاشل كي ينجح في حياته، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد اكتشافها خيانته لها، وتحاول الانتقام منه.

المسلسل من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، من تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

تدور أحداثأعلى نسبة مشاهدةعن قصة حقيقية، حول شيماء وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة، تعاني من الفقر، تحاول هي وشقيقتها تخطي تلك الحياة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فهي مهووسة بموقع الـتيك توك، حيث تقع لهما العديد من الأمور المشوقة، وتتوالى الأحداث.

العمل من بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، محمد محمود، إنتصار، فرح يوسف، إسلام إبراهيم، إلهام صفي الدين، هند عبدالحليم وغيرهم، إخراج ياسمين أحمد كامل وتأليف سمر طاهر .

مسلسل إمبراطورية ميم

فيإمبراطورية ميميجد مختار نفسه مسئولًا عن أولاده الستة، عقب وفاة زوجته، وعليه أن يواكب تفكيرهم وعصرهم، وفي ذات الوقت يختار بين من تعلق بها قلبه، وحياة أولاده والإغراءات التي تحاصره من كافة الإتجاهات.

المسلسل من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، نور النبوي، مايان السيد، وغيرهم. القصة من تأليف إحسان عبدالقدوس وكتابة محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة.

مسلسل بين السطور

فيبين السطور، تحاول الإعلامية هند سالم التقدم أكثر في عملها عن طريق البحث عن استضافة شخص مشهور، إلا أنها بسبب ذلك تتورط في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها وعن وجود قصة حب قديمة مع هذا الشخص.

العمل من بطولة صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، ناردين فرج، وليد فواز، سلمى أبو ضيف وغيرهم

إخراج وائل فرج وتأليف مريم نعوم.

مسلسل مسار إجباري

في إطار من التشويق والإثارة، يعيش الشابان علي وحسين حياتين مختلفتين في مسلسلمسار إجباري، ثم يكتشفان أنهما أخوان من الأب، الذي يموت ويترك لهما دليلًا يغير مسار جريـ ـمة قتـ ـل.

العمل من بطولة أحمد داش، عصان عمر، صابرين، بسمة، مي الغيطي، نور إيهاب وغيرهم، من إخراج نادين خان وتأليف باهر دويدار.

مسلسل بيت الرفاعي

في مسلسلبيت الرفاعي، يُتهم ياسين بقتل والده محمود ويصبح هاربًا من العدالة في رحلته للبحث عن قاتل والده الحقيقي، وتزداد الأمور سوء حينما يحل فاروق ابن عم ياسين محل محمود، ويصبح المتحكم في العائلة والثروة وكل شيء.

العمل من بطولة أمير كرارة، ميرنا جميل، أحمد رزق، محمد لطفي، سيد رجب، أحمد فؤاد سليم، ملك قورة وغيرهم، وهو من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف بيتر ميمي.

مسلسل العتاولة

في إطار من التشويق والإثارة، يتبع مسلسلالعتاولةقصة الشقيقان خضر ونصار، واللذان يعملا في مجال النصب والجريمة، مما يضعهما في العديد من العقبات والمخاطر.

القصة من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، زينة، باسم سمرة، نهى عابدي، صلاح عبدالله، ميمي جمال، هدى الإتربي من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف هشام هلال.

مسلسل بدون سابق إنذار

في مسلسلبدون سابق إنذارتتدهور العلاقة بين الزوجين مروان وليلى وتصل إلى نفق مسدود بالرغم من محاولتهما لإصلاحها، ولكن تأخذ الأمور منعطفًا صادمًا حينما يكتشفا إصابة ابنهما بسرطان الدم، وتتوالى الأحداث.

العمل من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام الدين، نهال عنبر، ياسر علي ماهر، من إخراج هاني خليفة من تأليف عمار صبري.

مسلسل المداح الجزء الرابع

في الفصل الجديد من مسلسلالمداح، يجد صابر نفسه في حرب ضارية، تشتعل نيرانها بينه وبين الجن، حيث يبدأ فصل جديد من الصراع حين يلبي هو وصديقه سميح نداء استغاثة لعائلة صعيدية.

المسلسل من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، سهر الصايغ، فتحي عبدالوهاب، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، مي سليم وغيرهم، من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف أمين جمال.

مسلسل جودر ألف ليلة وليلة

في إطار الدراما الممزوجة بالخيال، يتبع مسلسلجودرحياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد؛ سالم وسليم وجودر، حيث تتعقد حياة الابن الأخير جودر، ويصبح في صراع مع العدو شمعون للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل.

المسلسل من بطولة ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، وليد فواز، أيتن عامر، أحمد بدير من إخراج إسلام خيري وتأليف أنور عبد المغيث.

مسلسل سر إلهي

تدور أحداثسر إلهيفي إطار من التشويق والإثارة حول نصرة، التي تعاني الأمرين، ثم تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه، عندما يغدر بها أقرب الناس لها، فتسعى للانتقام.

والعمل من بطولة روجينا، أحمد مجدي، محم ثروت، مي سليم، رنا رئيس، نهى عادين، محمد حجازي وغيرهم، من إخراج رؤوف عبدالعزيز وتأليف أمين جمال.

مسلسل بابا جه

في مسلسلبابا جه، يجد هشام نفسه في مفترق طرق بعد الاستغناء عنه من وظيفته بأحد الفنادق، بسبب جائحة كورونا، وعليه إيجاد عمل ورعاية أسرته في ظل ظروف صعبة، وتتوالى الأحداث.

العمل من بطولة أكرم حسني، محمود البزاوي، نسرين أمين، فريال يوسف، أحمد أمين وغيرهم، إخراج خالد مرعي وتأليف وائل حمدي.

مسلسل صيد العقارب

تدور أحداثصيد العقاربحول عالمة الحشرات عايدة، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم وصراعات مستمرة تحاول التخلص منها، وتتوالى الأحداث.

المسلسل بطولة غادة عبدالرازق، محمد علاء، ميار الغيطي، أحمد ماجد، محمد نجاتي، محمد علي رزق من إخراج أحمد حسن ومن تأليف باهر دويدار.

مسلسل رحيل

في إطار التشويق والإثارة، تدور أحداثرحيلحول الشابة رحيل، التي تعيش حياة بسيطة هادئة، ولكن تنقلب حياتها رأساً على عقب، عندما تُتهم في إحدى القضايا وتدخل السجن.

العمل من بطولة ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، أحمد صيام، محمود عبد المغني، من إخراج محمد عبد السلام وتأليف محمد عبد المعطي.

مسلسل حق عرب

تدور أحداثحق عربحول عرب، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ولكن يلقي هذا الماضي بظلاله عليه بين الحين والآخر، فلا يجد من سبيل غير التصدي له ومواجهته، وتتوالى الأحداث.

العمل من بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، دينا فؤاد، وفاء عامر، وليد فواز، كارولين عزمي، دنيا المصري وغيرهم، من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.

مسلسل صلة رحم

في إطار درامي تشويقي، يناقشصلة رحمقضية تأجير الأرحام، من خلال قصة طبيب تخدير يدعى حسام وزوجته ليلى.

المسلسل من بطولة إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، سلوى محمد علي، عابد عناني

من إخراج تامر نادي وتأليف محمد هشام عبية.

مسلسل الكبير أوي الجزء الـ 8

في هذا الجزء من "الكبير أوي" يتعرض الكبير أوي عمدة قرية المزاريطة لضغوط عديدة، حيث يجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل من حوله، ويتعرض لمواقف كوميدية.

المسلسل من بطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، رحمة أحمد فرج، أمينة خليل، وغيرهم، من إخراج أحمد الجندي وتأليف أحمد الجندي.

مسلسل محارب

في إطار من الدراما، تدور أحداثمحاربحول الشاب محارب الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة القاهرة، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منحنى آخر حين تتوفى والدة محارب في حادث سيارة.

من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، نيرمين الفقي، منة فضالي، ماجد المصري، من إخراج شيرين عادل من تأليف محمد سيد بشير.

مسلسل أشغال شقة

في مسلسلأشغال شقةيرزق حمدي عبدالرحيم أخصائي الطب الشرعي وزوجته بتوأمين بعد فترة من زواجهما، ويقرران اﻻستعانة بمديرة منزل لرعاية التوأمين، ولكنهما يعانيان بشدة في رحلة البحث عن مديرة منزل لرعاية الطفلين.

العمل من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، حازم إيهاب، ريم خوري، أكرم حسني وغيرهم، من إخراج خالد دياب وتأليف خالد دياب.

مسلسل كوبرا

تدور أحداثكوبرافي إطار الدراما الشعبية، حيث صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، يواجه الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.

العمل من بطولة محمد إمام، مجدي كامل، هشام إسماعيل، محمد أسامة، علاء مرسي، منة فضالي، محمد ثروت وغيرهم من إخراج أحمد شفيق وتأليف أحمد محمود أبو زيد.

مسلسل مليحة

تدور أحداث مسلسلمليحةحول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى إلى غـ ـزة عن طريق مصر، ثم تواجه العديد من الصعوبات.

العمل من بطولة دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، أمير المصري، سيرين خاص، مروان عايش وغيرهم، من إخراج عمرو عرفة وتأليف رشا الجزار.

مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداثكامل العددحول أحمد وليلى، حيث يجدان نفسيهما في مواقف لا يُحسدان عليها؛ بعد تطور حياة أولادهما، وكثرة مشاكلهما، وإعلان قدوم شخص جديد إلى حياتهما.

من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، صدقي صخر، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، عمرو يوسف وغيرهم، من إخراج خالد الحلفاوي وتأليف رنا أبو الريش.

مسلسل لانش بوكس

"لانش بوكس" دراما كوميدية تتبع حياة ثلاث نساء من ربات المنازل يحاولن إيجاد حلول لمشاكلهن، ثم يتحولن فجأة إلى عصابة تمارس أنواعاً مختلفة من الجرائم، كل ذلك بهدف الحفاظ والدفاع عن عائلاتهن.

من بطولة غادة عادل، جميلة عوض، فدوى عابد، شاهين، هشام إسماعيل، صدقي صخر وغيرهم من إخراج هشام الرشيدي وتأليف عمرو مدحت.

مسلسل لحظة غضب

في "لحظة غضب" تعاني الطاهية يمنى من سيطرة زوجها النرجسي شريف، وتحكمه في كل شيء، وتتطور الأمور في علاقتهما إلى حد الانهيار، فتقرر يمنى اتخاذ منعطف آخر لحياتها.

من بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، ريم خوري، محمد فراج، منة المصري، يوسف عمر وغيرهم من إخراج عبد العزيز النجار وتأليف مهاب طارق.