شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان أيوب تزيل مكياجها على الهواء وتؤكد: حاقنة فيلر بالشفايف فقط والان مع تفاصيل الخبر

حرصت الفنانة إيمان أيوب على نفى إجرائها أى عمليات تجميلية في وجهها، وذلك بعدما ظهرت بملامح مختلفة عن التي اعتاد الجمهور أن يراها بها، وهو ما تسبب في موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع إيمان أيوب للخروج في فيديو عبر حسابها بموقع تيك توك، لتنفى خضوعها لأي عمليات تجميل وتزيل مكياجها لتؤكد أنها لم تجرِ عمليات تجميل في الوجه وإنما حقنت فيلر في شفايفها.