50 ألف سوري عادوا إلى بلادهم في 3 أسابيع

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (الاتحاد)

أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، تجاوز عدد اللاجئين العائدين إلى سوريا من البلدان المجاورة 50 ألفاً خلال 3 أسابيع.

وقال غراندي في منشور على منصة «إكس»، أمس، إن عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم من دول الجوار يتزايد شيئاً فشيئاً.

وأشار إلى عودة أكثر من 50 ألف سوري إلى بلادهم خلال الأسابيع الـ 3 الماضية.

وذكر غراندي أن الظروف المادية في سوريا لا تزال «مزرية»، مشدداً على ضرورة تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للعائدين وكل من يحتاج إليها.

وفي السياق، قال متحدث المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويليام سبيندلر، في تصريحات صحفية، إن على المجتمع الدولي دعم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وإعادة إعمارها.

وأشار سبيندلر إلى أن سوريا شهدت أكبر حركة نزوح في العالم خلال السنوات الـ13 الماضية.

وذكر أن 6 ملايين سوري لجؤوا إلى تركيا ولبنان والأردن والدول الأوروبية وغيرها من الدول، إضافة إلى تهجير 7 ملايين داخل سوريا.

وأضاف: «معظم هؤلاء السوريين يريدون العودة إلى بلادهم وهم ينتظرون ليروا ما سيحدث داخل البلاد حتى يتمكنوا من العودة».

وأكد أن المفوضية استأنفت عملياتها في سوريا، وأن مراكزها تخدم بنسبة 80 بالمئة من طاقتها.

وفي السياق، عبر نحو 18 ألف سوري الحدود الأردنية إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد، حسبما أفاد وزير الداخلية الأردني أمس.

وقال مازن الفراية في تصريحات صحفية: إن «نحو 18 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر وحتى أمس الخميس».

وأوضح أن من بين هؤلاء بلغ عدد اللاجئين السوريين المغادرين الأردن والمسجلين في سجلات الأمم المتحدة 2300 لاجئ من المخيمات وخارجها.

وتقول الأردن إنها تستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، وبحسب الأمم المتحدة، ثمة نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجّل في الأردن.