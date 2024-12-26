بايدن يندّد بالهجوم الصاروخي الروسي الشائن على أوكرانيا

ندّد الرئيس الأميركي جو بايدن بهجوم شائن بأكثر من سبعين صاروخا ومئة مسيّرة شنّته روسيا صبيحة عيد الميلاد على شبكة الطاقة في أوكرانيا، وأسفر عن مقتل موظف في محطة حرارية.
واعتبر بايدن في بيانن أن "الهدف من هذا الهجوم الشائن هو حرمان الشعب الأوكراني من التدفئة والكهرباء خلال الشتاء وتعريض سلامة شبكة الطاقة للخطر".
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