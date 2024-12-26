آيتن عامر تصالح الرجال بأغنيتها الجديدة “يا نهار يا نهار”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد الفنانة آيتن عامر لطرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “يا نهار يا نهار” قريباً على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكشفت آيتن عن تفاصيل الأغنية مؤكدةً أنها هدفت من خلالها الى مصالحة الرجال، قائلةً: “أغنيتي الجديدة “يا نهار يا نهار” قررت أصالح بيها الرجال وبتكلم عن قصة رومانسية بشكل مختلف… والناس هتشوفني بلون غنائي جديد غير اللي قدمته”.

أغنية “يا نهار يا نهار” من كلمات أحمد البرازيلي وإينزو الحسيني، ألحان أحمد البرازيلي وتوزيع مودي سعيد.

يُذكر أن آيتن عامر تشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل “الحلانجي”، وتجسد فيه شخصية فتاة شعبية، تعمل في معرض للسيارات وتعيش قصة حب مع محمد رجب، ولكنهما يمران بفترات صعبة، وتتطور الأحداث لتحمل لهما العديد من المفاجآت. ويشارك آيتن في بطولة المسلسل الفنانون: محمد رجب، عبير صبري، هالة فاخر، محمود قابيل، أحمد وفيق، ميمي جمال، محمد لطفي، إبراهيم السمان، طارق صبري…، وهو من إنتاج ممدوح شاهين، وتأليف محمود حمدان.