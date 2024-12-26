أحمد العوضي يستعرض قوته برقم قياسي: “مش أونطة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد العوضي عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” فيديو ظهر فيه وهو يستعرض لكمته القوية، من خلال اللعبة الشهيرة والتي تقيس قوة الضربة.

وظهر العوضي في الفيديو خلال تواجده في أحد النوادي، وهو يضرب اللعبة لتسجّل رقماً قياسياً حيث حصل على 998 من أصل 1000، وهي أقصى قوة للعبة.

وعلّق العوضي على الفيديو بقوله: “إحنا بجد مش أونطة”، ليتلقى تعليقات من جمهوره تثني على قوّته.

وكان العوضي قد نشر من خلال حسابه الخاص في “فيسبوك” مقطعاً مصوّراً ظهر فيه وقد التفّ الجمهور حوله في الشارع، خلال تصويره أحداث مسلسله الجديد “فهد البطل”… وعلّق العوضي على الفيديو معبّراً عن سعادته بمحبّة الجمهور له، ومؤكداً أنه إذ خُيّر بين 100 مليون جنيه ومحبّة الناس، لاختار جمهوره، داعياً الله أن يديم عليه هذه النعمة. وكتب العوضي قائلاً: “وربنا الفيديو ده أبرك عندي من 100 مليون جنيه… إخواتي العشق”.