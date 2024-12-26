غادة عادل تحتفل بعيد ميلادها في كواليس “المداح.. أسطورة العودة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل أبطال وصنّاع الجزء الخامس من مسلسل “المداح… أسطورة العودة” بعيد ميلاد الفنانة غادة عادل، وذلك في كواليس تصوير العمل.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصوّر من الاحتفال ظهرت فيه غادة عادل وهي تحتفل بعيد ميلادها مع فريق عمل المسلسل، وكانوا يغنّون لها أغاني عيد الميلاد “سنة حلوة يا جميل”، و”أبو الفصاد”، لتقدّم لهم الشكر على تلك اللفتة الجميلة.

يُذكر أن غادة عادل كانت قد اعتذرت عن عدم المشاركة في مسلسل “سيد الناس” الذي يخوض به الفنان عمرو سعد موسم رمضان المقبل، وهو من إخراج محمد سامي، معللةً ذلك بارتباطها بتعاقدات فنية أخرى.

مسلسل “المداح… أسطورة العودة” هو بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، خالد سرحان، حنان سليمان، هبة مجدي، أحمد بدير، دنيا عبدالعزيز، محمد عز، صبحي خليل، شاهيستا سعد…، ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج. وتجسّد غادة في المسلسل دور جنّية تدخل في صراع مع الشيخ “صابر المداح”.