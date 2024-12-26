العثور على جثة بين عجلات طائرة أميركية

ذكرت وسائل إعلام أميركية، أن "جثة تم العثور عليها داخل حجرة عجلات طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" بعد هبوطها في هاواي، عقب إقلاعها من شيكاغو".

وكانت الرحلة قد غادرت مطار أوهير الدولي في شيكاغو صباح ليلة عيد الميلاد، وتم اكتشاف الجثة بعد هبوط الطائرة في مطار كاهولوي في هاواي.

وقبل مغادرتها شيكاغو، كانت الطائرة قد قامت برحلة سابقة من مدينة ساو باولو في البرازيل.

لم تتوفر حتى الآن أي معلومات حول هوية الشخص المتوفى.