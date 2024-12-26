أشرف الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة بسام نابلسي على التدابير المتخذة منذ اللحظة الاولى لوقوع حريق وانهيار مبنى "الزيلع" في مدينة الميناء، بناء على توجيهات رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وقام بالتنسيق مع القائمقام ايمان الرافعي التي تسيّر بلدية الميناء، بتأمين ايواء المتضررين في المدرسة الفندقية.
واعلنت الهيئة في بيان، انها "تقوم باتخاذ التدابير لتأمين بدل ايواء للمتضررين، بالتوازي مع تسلمها التقرير الهندسي الذي اعدته نقابة المهندسين ودائرة الهندسة في بلدية الميناء الذي يفيد بأن الابنية المحيطة بمكان الحادث صالحة للسكن ولا تشكل أي خطر على قاطنيها"، داعية "المواطنين الى إبلاغ البلديات والجهات المختصة عن اي مخالفات في ابنيتهم قد تشكل خطرا على سلامتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة تابع تأمين إيواء لمتضرري انهيار مبنى "الزيلع" في الميناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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