المرصد: تسعة قتلى في اشتباكات بطرطوس أثناء محاولة توقيف ضابط سوري سابق

افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تسعة أشخاص قتلوا الأربعاء في اشتباكات بمحافظة طرطوس بعد أن حاولت قوات الأمن اعتقال ضابط عسكري تولى مناصب في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد مرتبطة بسجن صيدنايا.

وأفاد المرصد في بيان بمقتل 6 عناصر من قوى الأمن العام و3 من المسلحين في خربة المعزة تصدوا لقوات الأمن أثناء محاولتها توقيف ضابط شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية، وهو أحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا.