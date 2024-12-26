شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: درجات الحرارة ستنخفض على المناطق الشمالية السبت القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة ستنخفض على المناطق الشمالية ابتداءً من السبت القادم؛ لتتراوح من 4 مئوية إلى 0 مئوية .

وقالت الأرصاد أن درجات الحرارة تعاود انخفاضها ابتداءً من يوم السبت القادم إلى يوم الجمعة على مناطق تبوك، الجوف الحدود الشمالية، حائل والأجزاء الشمالية لمنطقة المدينة المنورة حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين (4) إلى صفر.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف ، الحدود الشمالية.