حصاد مكياج عروس 2024... أجمل الصيحات من وحي النجمات في زفافهن

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - في العام 2024، برزت العديد من صيحات مكياج العروس متناغمة بين الجرأة والبساطة، مع التركيز على إبراز جمال العروس الطبيعي بلمسات ساحرة، ولأن نجمات العالم العربي دائماً ما يعتبرن مصدر إلهام في عالم الجمال والموضة، فإن مكياجهن يعكس أحدث الصيحات التي تتناسب مع مختلف الأذواق، من الكلاسيكية الراقية إلى العصرية الجريئة، يحتضن حصاد مكياج عروس 2024 خيارات مستوحاة من إطلالات ساحرة لنجمات عربيات، خطفن الأنظار بإطلالتهن الجمالية في يوم زفافهن، مثل بشرى، دانييلا رحمة، ياسمين رئيس، ريم سامي، جميلة عوض، وسلمى أبو ضيف.

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بشرى بمكياج عيون مشرق في يوم زفافها

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من صيحات مكياج العروس الجذابة واللافتة التي برزت في حصاد عام 2024، صيحة المكياج المشرق، والتي اعتمدتها النجمة المتألقة بشرى في يوم زفافها، هذه الصيحة ترتكز على مكياج بشرة ناعم بلمسات برونزية لإبراز إشراقة البشرة، مع استخدام الهايلايتر بحرفية لتحديد عظام الخد والأنف، أما مكياج العيون، فتم تظليل الجفون الثابتة بظلال التدرجات الوردي المشرق ممزوجاً بظلال رمادية عند زوايا الجفون المتحركة، مع تحديد قوي للعينين باستخدام الكحل الأسود والأيلاينر المسحوب لإطلالة درامية، إلى جانب تكثيف الرموش وتطويلها باستخدام رموش اصطناعية، ما أضاف مزيداً من العمق والجاذبية على النظرة، وأحمر شفاه بلون وردي ناعم بلمسة لامعة متناسقة مع بقية المكياج، مما أضفى توازناً أنيقاً على الإطلالة، وأكملت إطلالتها بلمسة من أحمر الخدود الوردي الدافئ ولمسات برّاقة على الرقبة والكتفين لتعزيز مظهرها المتألق.

ياسمين رئيس بمكياج نيود ناعم في يوم زفافها

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في حصاد 2024، برزت صيحة مكياج العروس النيود كواحدة من أبرز صيحات المكياج الهادئة والناعمة، التي تناسب العروس الكلاسيكية الباحثة عن التألق بمكياج عصري ناعم، يعكس أسلوبها الكلاسيكي والهادئ، هذه الصيحة اعتمدتها النجمة ياسمين رئيس في يوم زفافها، مما عززت من جمال ملامحها الجذابة، وبدت غاية في الرقي والأناقة، ترتكز هذه الصيحة على تطبيق ظلال العيون بتدرجات النيود التي تناغمت بشكل رائع مع بشرة ياسمين، وتحديد العينين برسم خط من الكحل الأسود على طول منبت الرموش العلوية والسفلية، إلى جانب تكثيف الرموش وتطويلها بالماسكرا، واختارت أحمر الخدود البرونزي، مع ضربات خفيفة من الهايلايتر لإبراز عظمتي وجنتيها، وأحمر الشفاه النيود البيج الناعم.

دانييلا رحمة بمكياج زهري في يوم زفافها

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صيحة مكياج العيون الزهري، تعتبر واحدة من أبرز صيحات مكياج العروس في عام 2024، حيث اعتمدتها العديد من النجمات في حفل زفافهن، من بين هؤلاء، اختارت النجمة اللبنانية دانييلا رحمة أن تكون العيون الزهرية جزءاً من إطلالتها في يوم زفافها، لتؤكد على أن هذا اللون المشرق يعد الخيار الأمثل للعرائس اللواتي يرغبن في إطلالة ناعمة وأنيقة، ارتكز على تطبيق ظلال عيون زهريّة بتدرجات فاتحة وغامقة على الجفون العلوية، مع القليل من الماسكرا لتكثيف رموشها، أما مكياج البشرة، فأتى هادئاً وناعماً مع تطبيق البلاشر الزهري على تفاحة خديها، إلى جانب أحمر الشفاه باللون الزهري الذي أضفى لمسات من البساطة والجاذبية على إطلالتها، إن اختيار دانييلا رحمة لمكياج عيون زهري في يوم زفافها لم يكن مجرد صيحة عابرة، بل يعكس اللمسات العصرية التي تميز مكياج العروس في 2024.

جميلة عوض بمكياج سموكي ناعم في يوم زفافها

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تعدّ صيحة المكياج السموكي الناعم، واحدة من أبرز صيحات مكياج العروس في حصاد العام 2024، هذه الصيحة لا تستغني عنها العرائس اللواتي يبحثن عن إطلالة تجمع بين الرقي والبساطة، وقد اختارتها النجمة جميلة عوض في يوم زفافها، من خلال تركيزها على مكياج بشرة مخملي ذات لمسة طبيعية مع تطبيق كريم أساس خفيف، والهايلايتر لإبراز التوهج الطبيعي على خديها وجبهتها، واختارت ظلال العيون بدرجات دافئة من البني والبيج مع مزجها بطريقة احترافية لإضفاء عمق وجاذبية دون المبالغة، وحددت عينيها بالكحل بشكل ناعم، مع تكثيف رموشها بالماسكرا لإطلالة طبيعية وساحرة، إلى جانب أحمر الخدود الوردي الناعم الذي أضاف نضارة إلى وجهها، مع توزيع دقيق للإضاءة على أعلى نقاط الوجه مثل عظمة الحاجب وعظمة الخد، وأكملت جميلة إطلالتها باستخدام أحمر شفاه بلون النيود المائل إلى الوردي الفاتح، مما حافظ على توازن مثالي بين العيون والشفاه.

سلمى أبو ضيف بمكياج خفيف في يوم زفافها

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يعتبر المكياج الناعم والخفيف من أبرز صيحات مكياج العروس لعام 2024، حيث يبرز الجمال الطبيعي بأسلوب أنيق وعصري يناسب مختلف الأذواق، وقد خطفت النجمة سلمى أبو ضيف الأنظار بإطلالتها الهادئة والمميزة في يوم زفافها، مما جعل هذه الصيحة خياراً مثالياً للعرائس الباحثات عن إطلالة بسيطة لكنها آسرة، ركزت سلمى في مكياجها يوم زفافها، على بشرة نقية ومتوهجة، حيث تم استخدام كريم أساس بتركيبة خفيفة تمنح البشرة إشراقة طبيعية دون أن تبدو مثقلة، كما أضافت لمسات من الهايلايتر على عظام الخد والجبهة لإبراز إشراقة الوجه بشكل جذاب، واختارت مكياج العيون الناعم، باستخدام ظلال بألوان طبيعية ناعمة مثل البيج والوردي الفاتح، مع تحديد بسيط جداً للعينين باستخدام الكحل الأسود الرفيع عند زاوية العين الخارجية، وتكثيف الرموش بالماسكرا، إلى جانب لمسات خفيفة من أحمر الخدود الوردي الناعم لإضفاء حيوية على الوجه، وأحمر شفاه بلون النيود الوردي ليُكمل الإطلالة الخفيفة والبسيطة، مع لمسة لامعة تضفي على الشفاه مظهراً ندياً.

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ريم سامي بأيلاينر بارز في يوم زفافها

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في حصاد مكياج العروس لعام 2024، برزت صيحة الأيلاينر كواحدة من أكثر الصيحات رواجاً، حيث تجمع بين الجرأة والأنوثة لإبراز جمال العيون بأسلوب عصري وأنيق، سواء الأيلاينر الكلاسيكي المسحوب أو التصاميم الناعمة والبسيطة، وقد اعتمدت هذه الصيحة النجمة ريم سامي في يوم زفافها، مما جعل إطلالتها مصدر إلهام لصيحات مكياج العروس لعام 2024، تميز مكياجها بالتركيز على العيون لإبراز جاذبيتها بطريقة أنيقة وطبيعية في آنٍ واحد، حيث اختارت ريم ظلال عيون بدرجات دافئة وخافتة من البني والبرونزي، تم مزجها باحترافية لإضافة عمق ورقِيٍّ إلى العيون، هذه الألوان الترابية تناسب كل ألوان البشرة وتضفي لمسة ناعمة على الإطلالة، واستخدمت أيلاينر أسود مسحوباً بدقة ليبرز شكل عينيها، إلى جانب اعتماد الرموش الاصطناعية ذات المظهر الطبيعي لتعزيز جاذبية العيون دون أن تبدو مبالغاً فيها، هذه الخطوة جعلت نظرتها ساحرة ومتألقة، وأضاءت وجنتيها ببلاشر برونزي مع ضربات خفيفة من الهايلايتر، وأنهت مكياجها بأحمر شفاه باللون النيود؛ ما عزز من جمالها.