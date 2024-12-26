سجن إنجي المقدم وهيدي كرم وسفر محمد علاء أبرز أحداث الحلقة الأخيرة من وتر حساس

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 ديسمبر 2024 10:19 مساءً - أسدل الستار على مسلسل "وتر حساس" بعرض آخر حلقاته اليوم الخميس 26 ديسمبر، والتي بدأت بالقبض على كامليا (إنجي المقدم) وشقيقها مازن (أحمد جمال سعيد) ورغدة (هيدي كرم) بعد ظهور الحقيقة كاملة وأن جريمة قتل ليلى (جنا الأشقر) لم تكن دفاعاً عن الشرف، إضافة إلى تورط كامليا في القضية بتغيير مسرح الجريمة من أجل تضليل النيابة.

عبد الرحمن يعترف على كاميليا

وخلال الحلقة من مسلسل "وتر حساس" أنكرت كامليا في التحقيقات كافة الاتهامات التي وُجهت لها، ولكنها رضخت للأمر الواقع بعد مواجهة رئيس النيابة لها بعيد عبد الرحمن (شريف الشعشاعي) الذى اعترف بكل ما حدث، فيما تواجه كاميليا رغدة وتبادلا الاتهامات بأن كل واحدة هي السبب فيما وصلا اليه، حيث تري كامليا بأن علاقة رغدة بمازن هي التي أوصلتهم إلى السجن.

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وشهد الحلقة الأخيرة أيضاً دفاع المحامي نور الدين (تميم عبده) عن أبنائه كامليا ومازن واعترف بأنه السبب فيما وصلا ايه بسبب تفضيله شقيقهما الثالث عليهما، ولكن المحكمة حكمت بالأدلة والمستندات وجاءت الأحكام كتالى: سجن رغدة وعبد الرحمن 3 سنوات بتهمة الشهادة الزور، وسجن كامليا 7 سنوات بتهمة التلاعب بالأدلة وتضليل العدالة، وسجن مازن 25 سنة.

رشيد يسافر مع أولاده خارج مصر

وعلى الجانب الآخر، يعرض رشيد (محمد علاء ) على سلمى (صبا مبارك) أن يتركا مصر ويسافرا للابتعاد عن المشاكل خاصة وأن أبنائه لن يستطيعوا العيش في البلد بعد القبض على والدتهم والحكم عليها بالسجن، ولكن سلمى ترفض السفر وترك بيتها وبلدها رغم أن رشيد ذكرها بأنه ترك كل شيء من اجلها وهى لم تفعل شيء من أجله، وتطلب سلمي الانفصال، ويسافر رشيد بالفعل مع أبنائه.

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مسلسل "وتر حساس" مكون من 45 حلقة ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تميم عبده، أحمد جمال سعيد، محمد العمروسي، جنا الأشقر، تقى حسام، محمد على رزق صالح عبد النبى، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، مينا نبيل، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

مسلسل "وتر حساس" أحداثه تتمحور حول الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة، من خلال 3 سيدات، هن: صبا مبارك التي تعمل دكتورة وتمتلك مركزاً للتجميل، وإنجي المقدم التي تعمل محامية ومتزوجة من محمد علاء الذي يعمل مهندس ديكور، وهيدي كرم التي تعمل في مركز التجميل الذي تمتلكه صبا مبارك، وتربط السيدات الثلاث علاقة صداقة قوية، ولكن مع توالي الحلقات تتوتر هذه العلاقات بسبب الخيانة والغدر.

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