شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية وتصحيح أخطاء فى مران الأهلى اليوم استعداداً لإنبى والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريبات استشفائية للعناصر التى شاركت فى مباراة المصري البورسعيدى بالأمس، منعاً للإجهاد، فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً.

ويتحدث كولر مع لاعبيه فى محاضرة فنية اليوم عن الأخطاء التى وقعوا فيها فى مباراة المصري البورسعيدى، والتى فاز بها المارد الأحمر بهدفين دون رد.

ويواجه فريق الأهلى نظيره انبى فى الخامسة مساء الاثنين المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويأمل كولر فى مواصلة الأداء الجيد، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد.



وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.



ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.