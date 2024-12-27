شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري فى دورى Nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة السويسري جروس لمواجهة الاتحاد السكندري فى الدوري، بعدما أغلق صفحة مباراته مع طلائع الجيش فى الجولة السادسة من مسابقة الدورى المصرى، والتى انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وتُقام بطولة الدورى من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما تصعد 3 أندية إلى الدورى الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما يساعد على إنهاء المسابقة فى توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

موعد مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري فى دورى nile

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري تقام فى الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى المصرى.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالجولة السابعة للدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.