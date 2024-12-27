شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأندية المُشاركة فى دور الـ32 بكأس مصر قبل سحب القرعة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسحب اتحاد الكرة ، فى الثانية عشرة ظهر غدٍ السبت، قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر للموسم الجارى 2024 - 2025 بمشاركة مندوبى الأندية المشاركة فى هذا الدور.

ويُشارك في قرعة دور الـ32 أندية الترسانة، طنطا، المقاولون العرب، المنصورة، وادي دجلة، ديروط، الأوليمبي، تيم إف سي، بترول أسيوط، القناة، لافيينا، منتخب السويس.

كما يشارك فى دور الـ32 الفائز من مباراة سبورتنج مع الحمام، وي مع الشمس، وأبوقير للأسمدة مع بلدية المحلة.

بالإضافة إلى أندية الدوري الممتاز، باستثناء الأهلي، الذي يغيب عن البطولة بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في دور الـ16 من النسخة الماضية.

من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة ، برئاسة هانى أبو ريدة، على استمرار لجنة الحكام الحالية مع الخبير الأجنبي الجديد الذي سيتم التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وتضم اللجنة الحالية وجيه أحمد وهشام صلاح مصطفى، وعزب حجاج، وجهاد جريشة وفهيم عمر، وستقوم اللجنة بمعاونة الخبير الأجنبي بناءً على التصور الموضوع من جانب المجلس.