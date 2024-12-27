شكرا لقرائتكم خبر عن ترانسفير ماركت: نسبة انتقال زيزو للنادي الأهلي 42% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعم موقع ترانسفير ماركت العالمى أن اقتراب أحمد مصطفى زيزو نجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من الانتقال لصفوف الأهلى، فى ظل انتهاء تعاقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ خلال انتقالات شهر يناير المقبل.

وذكر موقع ترانسفير ماركت أن نسبة انتقال "زيزو" لصفوف الأهلى وصلت لـ42%، كما زعم الموقع اقتراب اللاعب من الانتقال لصفوف الفتح السعودى، الذى تولى قيادته البرتغالى جوزيه جوميز، بنسبة 36%.



زيزو

ويبنى موقع ترانسفير ماركت نسبته المئوية فى انتقال اللاعبين من نادٍ إلى آخر، وفقًا للأخبار والتقارير الصحفية المتداولة حول الصفقة.

وأصبح زيزو حديث الصباح والمساء، سواء داخل الزمالك أو خارجه، بسبب عدم عقد جلسة لتجديد العقد حتى الآن بينه وبين الإدارة، حتى الآن، حيث إنه في يناير يحق له التوقيع لأى نادٍ دون الرجوع لناديه.

وبعيداً عن زيزو، فهناك عدة لاعبين بالفريق تنتهى عقودهم بنهاية الموسم أيضا، وينتظر الزمالك تقرير السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق، عن تقييمه للاعبين، حتى يتم التفاوض مع قائمة من تنتهى عقودهم، وعلى رأسهم عبد الله السعيد وعمر جابر، حمزة المثلوثى، محمود حمدى الونش، نبيل عماد دونجا، سيف الجزيرى، بالإضافة إلى مصير المعارين كونراد ميشالاك، ومحمود بنتايك، وكذلك محمد حمدى.