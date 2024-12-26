في ذكرى رحيله أبرز المعلومات عن أسطورة العود والغناء فريد الأطرش

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - تحل اليوم ذكرى وفاه واحد من أهم مطربي الوطن العربي، الذي اشتهر بأغانيه الرومانسية الهادئة، وخلال مشواره الفني قدم عدد كبير من الأغاني المميزة التي أصبحت من العلامات القوية في تاريخ الموسيقى العربية.

ميلاده ونشأته

ولد الفنان فريد الأطرش عام 1917 في بلده القريا في جبل الدروز، لكنه اضطر وهو في عمر صغير أن يهاجر من بلاده لمصر، وعاش في القاهرة داخل حجرتين صغيرتين مع والدته وشقيقه فؤاد وشقيقته أسمهان.

بدأ فريد الأطرش دراسته في إحدى المدارس الفرنسية، ثم بمدرسة البطريركية للروم الكاثوليك، وبعدها أوصى زكي باشا أن يدخله معهد الموسيقى بعدما أعجب بصوته وموهبته عندما سمعه يغني في المدرسة، وبالفعل تم قبوله في المعهد، وبجانب ذلك كان يقوم ببيع القماش ليساعد والدته في إعاله الأسرة.

فريد الاطرش الصورة من أرشيف المحرر

انطلاقته الفنية

بالصدفه التقى فريد الأطرش بالمطرب إبراهيم حمودة، وأعجب بموهبته وطالبه بالانضمام لفرقته للعزف على العود، ومن بعدها انضم لفرقة بديعة مصابنى وغنى منفردا، واستطاع وقتها أن يحقق نجاح كبير.

اتجه فريد شوقي للسينما وقدم ما يقرب من 31 فيلم سينمائي من بطولته، وذلك خلال الفترة من 1931 وحتى 1975،

واشترك فريد الأطرش في 31 فيلما سينمائيا في السينما المصرية كان بطلها جميعا وقد أنتجت هذه الأفلام في الفترة الممتدة من السنة 1941 حتى السنة 1975، وكانت أشهر أفلامه هو "حبيب العمر" الذي حقق إيرادات كبيرة وذلك لأنه قدم قصة حب حقيقة.

فريد الاطرش الصورة من أرشيف المحرر

ذلك إلى جانب عدد من الأفلام التي ما زالت خالده حتى الآن منها “شهر العسل” مع مديحة يسري ثم فيلم "ما أقدرش" مع تحية كاريوكا، و"آخر كدبة" مع سامية جمال، و"عايزة أتجوز" مع نور الهدى، و"لحن حبي" مع صباح، و"عهد الهوى" مع مريم فخر الدين وغيرها.

رحيل فريد الأطرش

انتهت رحلة فريد الأطرش الموسيقية في 26 ديسمبر عام 1974، حينما كان في لبنان، عقب إصابته بأزمة قلبية مفاجأة، نقل على أثرها إلى المستشفى في بيروت، ولكنه فارق الحياة عن عمر ناهز 64 عاما، بعدما أمتع جمهوره في الوطن العربي بأغاني وأفلام ما زالت خالده حتى الآن.

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