شكرا لمتابعة خبر عن سقوط أمطار غزيرة بـ القنفذة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت محافظة القنفذة سقوط أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة، وانخفاض في درجات الحرارة في الساعات الماضية .

وامتلأت قرية الحليفة بأمطار الخير والبركة التي عمّت أرجاء الشوارع، بينما في جدة ظهرت السماء فائمة كليًا وسط مؤشرات بإمكانية سقوط الأمطار.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف ، الحدود الشمالية.