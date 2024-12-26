أجمل تسريحات شعر سهلة وأنيقة لحفل نهاية العام على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - تتوجه الأنظار إلى حفلات نهاية العام واستقبال العام الجديد، حيث تتحضر كل سيدة لهذه المناسبة من أجل الحصول على إطلالة احتفالية مميزة تلفت الأنظار من خلالها، من أزياء أنيقة ومكياج جذاب وتسريحة شعر عصرية تناسب ذوقها وتليق باختيارها.

وقبيل الاحتفال بنهاية العام، نرصد لك أجمل تسريحات شعر عصرية وسهلة من وحي النجمات لتختاري الأفضل لك، وتتألقي بها في هذه الليلة المميزة.

ومن أبرز هذه التسريحات التي قد تناسبك لاستقبال العام الجديد تسريحة ذيل الحصان أو تسريحة الكعكة أو الشعر المفرود وغيرها من تسريحات شعر عصرية ناعمة تليق بك، تابعي الصور واختاري الأفضل لك.

تسريحة الشعر نصف المرفوع من ماريا بحراوي

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إذا كنت ترغبين في الحصول على تسريحة شعر عصرية لاستقبال العام الجديد، ننصحك بأسلوب النجمة ماريا بحراوي التي تألقت في إحدى إطلالاتها وتحديداً في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 بتسريحة الشعر نصف المرفوع الويفي، مع أكسسوار عقدة الفراشة الكبيرة السوداء اللون على الرأس والغرة الوسطية المصقولة، والمسرحة إلى الأعلى مع الشعر، هذه التسريحة تعطي طابعاً شبابياً وحيوياً في حفل نهاية العام.

تسريحة الشعر المموج المفرود على طريقة نور الغندور

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ولمحبات الشعر المنسدل على الأكتاف ليلة رأس السنة، يمكن تطبيق طريقة النجمة نور الغندور التي اختارت في إحدى جلسات التصوير تسريحة الشعر المموج الطويل والجانبي مع الغرة الجانبية البف المسرحة بأسلوب راقٍ وعصري مع الشعر، هذه التسريحة تبرز جمالك وأناقة اختيارك ليلة رأس السنة، وتعطي طابعاً جذاباً يلفت الأنظار.

تسريحة الكعكة العالية على غرار أسيل عمران

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ومن تفضل تسريحة الكعكة العالية احتفالاً بليلة رأس السنة، عليك اختيار النجمة أسيل عمران التي اعتمدت تسريحة الكعكة العالية في إحدى إطلالاتها مع خصل الغرة المنسدلة على جانبي الوجه، وبدت الكعكة مبعثرة وغير مشدودة مما أعطاها طابعاً شبابياً وحيوياً يشع أنوثة إلى جانب مكياجها الزهري الناعم وإطلالتها الراقية، وهذه التسريحة تقيك من التعرق أثناء الاحتفال بالعام الجديد.

تسريحة الضفيرة العريضة من ميلا الزهراني

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كثيرات من السيدات يفضلن تسريحة الضفيرة احتفالاً بليلة رأس السنة، وهنا ننصحك باختيار النجمة ميلا الزهراني التي اعتمدت تسريحة الضفيرة العريضة والطويلة بشعرها الأسود مع الغرة القصيرة على الجبين، وخصل من الشعر منسدلة على جانبي الوجه، هذه التسريحة تليق بالشابات تحديداً كونها من التسريحات العصرية التي تعطي طابعاً شبابياً ينبض بالحياة.

يمكنك ايضاً اعتماد أجمل تسريحات شعر النجمات لعام 2024..

تسريحة الريترو على طريقة زارا البلوشي

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وإذا كنت ممن يفضلن تسريحة الريترو ليلة رأس السنة، ننصحك باختيار النجمة ميلا الزهراني التي تألقت في واحدة من أجمل إطلالاتها بهذه التسريحة مع الغرة الجانبية العالية عن الجبين مع تسريح الجانب الآخر من الشعر إلى خلف الأذن وترك الشعر منسدلاً على الأكتاف، يمكن لهذه التسريحة أن تشعرك بالراحة أثناء الاحتفال بالعام الجديد، وهي من التسريحات العصرية بامتياز.

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة من إلهام علي

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وعلى طريقة النجمة إلهام علي يمكنك الاحتفال بالعام الجديد بتسريحة ذيل الحصان المنخفضة المصقولة بالفرق الوسطي للغرة، هذه التسريحة من شأنها أن تبرز جمالك مع مكياج سموكي ناعم ليلة رأس السنة، وتزيدك شباباً وعصرية حيث تعد الأكثر رواجاً بين النجمات في الاحتفالات والمناسبات لذا ننصحك بها للحصول على إطلالة جذابة ملفتة.

تسريحة الشعر نصف المرفوع على طريقة فاطمة البنوي

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ويمكنك التألق ليلة رأس السنة بتسريحة الشعر نصف المرفوع مع الغرة البف المصقولة عند الجانب إلى الأعلى من وحي النجمة فاطمة البنوي التي تألقت بهذه التسريحة في واحدة من إطلالاتها تحديداً في مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبدت إطلالتها شبابية وعصرية بشعرها الكاريه الطويل.

تسريحة الشعر المبلل من وحي رحمة رياض

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ولمحبات تسريحة الشعر المبلل احتفالاً بالعام الجديد، ننصح باختيار النجمة رياض التي تألقت بهذه التسريحة في واحدة من أجمل اختياراتها الجمالية، حيث اختارت الشعر المبلل الأسود الطويل المسرح إلى الخلف مع مكياج فضي جذاب لفت الأنظار إليها، يمكنك التألق بهذه التسريحة على طريقتها للحصول على إطلالة عصرية وشبابية.

تسريحة الشعر الويفي من نانسي عجرم

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ولتحصلي على إطلالة ناعمة وشبابية ليلة رأس السنة، يمكنك اختيار تسريحة الويفي على طريقة النجمة نانسي عجرم التي تألقت بها مع الغرة الوسطية والشعر الويفي المنسدل على الأكتاف، هذه التسريحة تعد الأكثر اعتماداً بين النجمات والسيدات في كل المناسبات وهي تليق بكل الأعمار.

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تسريحة الشعر الكاريه الويفي من بلقيس فتحي

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ولصاحبات الشعر القصير وتحديداً الكاريه القصير، يمكنك اعتماد أسلوب النجمة بلقيس فتحي التي اعتمدت تسريحة الشعر الويفي بقصة الكاريه القصير مع الفرق النصفي للغرة المنسدلة مع الشعر، وبدت بهذه التسريحة أكثر شباباً وحيوية حيث تشعرك بالراحة خلال الاحتفال بهذه المناسبة المميزة.