حصاد 2024.. أشهر أغاني تصدرت الترند هذا العام

أغنية تامر عاشور "هيجيلي موجوع"

"يا سبب فرحتي" ديو أحمد سعد وأصالة

شيرين عبد الوهاب حاضرة رغم الصعوبات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - شهدالذى ينتهى بعد أيام قليلة، حركة كبيرة في سوق الغناء، حيث حرص نجوم الطرب على التواجد سواء بطرح ألبومات أووهو السائد في سوق الأغنية حالياً، وعلى مدار هذا العام برزت العديد من الأغاني التي حققت وانتشاراً جماهيرياً كبيراً وتصدرت الترند بتفاعل الجمهور معها وترصد "" في التقرير التالي أشهر أغاني تصدرت الترند في 2024.وتأتي أغنية "" للمطرب تامر عاشور كأبرز أغاني هذا العام بعدما طرحها في يناير الماضي، وتصدرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك دخلت قائمة أكثر الأغاني رواجاً خلال عام 2024 على موقع ""، حيث تخطت مشاهدتها 185مليون، كما احتلت المركز الأول في الأكثر استماعًا في تطبيقوكذلك فازت مؤخراً بأغنية العام حفل توزيع جوائز "" بالرياض.يمكنكِ قراءة.. حفل بيلبورد: القائمة الكاملة لجوائز 2024أغنية "يا ابن المحظوظة" للمطرب أحمد سعد والتي غناها في فيلم "" بطولة، من الأغاني التي تصدرت الترند وحققت رواجاً كبيراً على مدار أشهر منذ طرحها بالتزامن مع عرض الفيلم فيأغنية "" غناءديو مع أصالة، حصدت نجاحاً وانتشاراً كبيراً وتصدرت الترند على مواقع التواصل الإجتماعي ومنصات الأغاني، بعد طرحها فبراير الماضي احتفالاً بعيد الحب، والأغنية من كلمات محمد شافعي، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وألحان أحمد سعد.أغنية "" للمطرب الشعبي محمود الليثي، من الأغاني التي حققت رواجاً وانتشاراً كبيراً وتصدرت الترند لعدة أسابيع فور طرحها، حيث احتلت المركز الثالث فى قائمة الأغانى الأكثر رواجا فى الشرق الأوسط على يوتيوب، وتواجدت في المراكز الأولى للعديد من المنصات الغنائية.إقرأي أيضاً.. هذا ما قدمته النجمات الصاعدات في موسم أغاني صيف 2024أغنية "" للفنانة، تعد من أبرز الظواهر الغنائية هذا العام، حيث ترند مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، ونالت تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور، واستخدمها الشباب في فيديوهاتهم على تطبيق ""، وذلك رغم أن الأغنية تم طرحها منذ 3 سنوات ولكنها لم تحظ بأى شهرة وقتها.أغنية "" للفنانة شيرين عبد الوهاب التي طرحتها ضمن أغاني ألبومها الجديد ""، تصدرت الترند لفترة بعد طرحها رغم حذفها من المنصات المختلفة بسبب الخلاف القانوني مع شركة روتانا، ولكنها رغم ذلك حققت رواجاً وانتشارأ كبيراً وأصبحت من أبرز أغاني هذا العام.أغنية "" غناء حسن شاكوش وحمادة مجدي من مسلسل ""، من الأغاني التي تصدرت الترند لفترة هذا العام بعد طرحها خلالالماضي بالتزامن مع عرض المسلسل، حيث حققت الأغنية رواجاً وانتشاراً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيق "تيك توك".تابعي المزيد.. موسم صيف 2024: أبرز ألبومات نجوم الوطن العربي المنتظرةأغنية "" للمطرب وائل جسار من أكثر الأغاني التي حققت نجاحاً وانتشاراً كبيراً في 2024، حيث حصدت مشاهدات كبيرة على موقع يوتيوب وكذلك انتشرت مقاطع الأغنية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والأغنية من كلمات رفيق نجيب، وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.أغنية "" للمطرب الشاب"المُقنع"، من الأغاني التي برزت على الساحة هذا العام، وتصدرت قائمة الأعلى استماع على سبوتفاى بعد طرحها وكذلم تحقيقها رواجاً كبيراً بين الجمهور، لاسيما وأن الأغنية تمزج بين أجواء التسعينات واللمسات العصرية الحديثة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».