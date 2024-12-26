خريطة مبدئية لما ستقدمه النجمات السعوديات في موسم دراما رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - يشهد الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2025 والذي بدأ العد التنازلي له، حضورا مميزا لعدد من النجمات السعوديات اللواتي يشاركن في بطولة عدد من المسلسلات تحمل قصصاً وأفكاراً متنوعة، ومن خلال السطور التالية سوف تعرف على أبرز هؤلاء النجمات.
" فضة " من إخراج عمر إبراهيم وتأليف طلال مارديني، ويشارك به كوكبة من الخليج منهم جاسم النبهان، سمير الناصر، ليلى لسمان، عبير أحمد وغيرهم من النجوم.
" ميلا" كان لها حضور ذا طابع كوميدي في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل "الخطة ب"، حيث تفاعل الجمهور مع كاركتر ميلا الزهراني الذي قدمته في المسلسل، ولاسيما خلال أحداث الحلقة 10 حيث قامت بتجسيد شخصية شاب لتقوم بدور يعتبر جرأة منها، وتبتعد فيه عن أنوثتها المعروفة، ونجحت ميلا التي تخوض الكوميديا لأول مرة في برأي عدد كبير من الجمهور بأداء دورها على أكمل وجه
وتدور أحداث المسلسل حول "شاهة"، التي تؤدي دورها حياة الفهد، وهي شخصية متسلطة وقوية، تفرض آراءها وأفكارها على أبنائها وعائلتها، ولا تسمح لهم بإبداء رأيهم، مما يتسبب بالعديد من الأزمات التي تتصاعد تدريجيًا
جدير بالذكر، أن الفنانة هيلدا ياسين شاركت في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل " حكاية لونا" وناقش العمل بشكل عام موضوعاً مهماً، وهو الإصابة بالسرطان، إذا يستعرض حالاتٍ مختلفة للمصابين بالمرض، والظروف القاسية التي يعيشونها، وضم العمل عدد من الفنانين وهم هيفاء حسين، عمران العمران، عبير عيسى، حبيب غلوم، وتركي الكريديس، والعمل من إخراج ليث حجاوي، وتأليف د. سليمان أبوشارب.
ورفضت " إلهام" الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بهذا المسلسل سواء عنوانه أو حتى ملامح من قصته ، رغم إلحاح وطلب زوجها الفنان خالد صقر الذي كان حاضراً معاها في اللقاء.
واستطردت قائلة " لن أكشف عن اسمه أو تفاصيله الخاصة، قبل إعلان الشركة المنتجة عنه".
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وكان لـ خيرية أبو لبن حضور مهم في دراما رمضان الماضي، حيث نقلت عبر الشاشات المشاكل المتعارف عليها بداخل كل بيت وأسرة عربية، وهو موضوع تسلط بعض الناس على حياة الآخرين، ولكن بنكهة كوميدية في مسلسل "سقف الوالد"، من خلال شخصية امرأة متسلطة تتحكم في حياة زوجها.
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ميلا الزهراني : تجربة مختلفة في "فضة""فضة" هو اسم المسلسل الذي تشارك في بطولته النجمة السعودية ميلا الزهراني، حيث استغلت الأخيرة تواجدها ومشاركتها في الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وكشفت عن العديد من التفاصيل التي تعلق بهذا المسلسل ، إذ أوضحت خلال تصريحات إعلامية ، أن العمل يقع في 30 حلقة وهو سعودي كويتي ، ويحمل طابع درامي حزين للغاية، لافتة إلى أنه حبكته جعلتها تتأثر بصورة نفسية شديدة وقت تصويره ، ولكن في نفس الوقت كانت سعيدة بالمشاركة به لكونه تجربة فنية مميزة بالنسبة لها لأنه مختلف عما قدمته في السابق.
" فضة " من إخراج عمر إبراهيم وتأليف طلال مارديني، ويشارك به كوكبة من الخليج منهم جاسم النبهان، سمير الناصر، ليلى لسمان، عبير أحمد وغيرهم من النجوم.
" ميلا" كان لها حضور ذا طابع كوميدي في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل "الخطة ب"، حيث تفاعل الجمهور مع كاركتر ميلا الزهراني الذي قدمته في المسلسل، ولاسيما خلال أحداث الحلقة 10 حيث قامت بتجسيد شخصية شاب لتقوم بدور يعتبر جرأة منها، وتبتعد فيه عن أنوثتها المعروفة، ونجحت ميلا التي تخوض الكوميديا لأول مرة في برأي عدد كبير من الجمهور بأداء دورها على أكمل وجه
هيلدا ياسين: مشاركة مع الكبار في " أفكار أمي"بينما اختارت الفنانة الشابة هيلدا ياسين أن تسلك طريق الكبار في السيرزون الرمضاني 2025، وهذا ما أكدت عليه من خلال منشور لها عبر صفجتها على إنستغرام، إذ عبرت عن سعادتها وفخرها لكونها جزء من المشروع الفني إشارة منها لمسلسل " أفكار أمي" الذي تقوم ببطولته سيدة الشاشة الخليجية النجمة حياة الفهد، إلى جانب مشاركة عدد آخر من النجوم الكبار في عالم الدراما الخليجية منهم: إبراهيم الحساوي، شيماء علي، ريم ارحمة، زهرة الخرجي، حسين حداد، وغيرهم، وهو من إنتاج مؤسسة الفهد، والإشراف العام يوسف الغيث .
https://www.instagram.com/p/C_bSn5sAXRp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/C_bSn5sAXRp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/C_bSn5sAXRp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
وتدور أحداث المسلسل حول "شاهة"، التي تؤدي دورها حياة الفهد، وهي شخصية متسلطة وقوية، تفرض آراءها وأفكارها على أبنائها وعائلتها، ولا تسمح لهم بإبداء رأيهم، مما يتسبب بالعديد من الأزمات التي تتصاعد تدريجيًا
جدير بالذكر، أن الفنانة هيلدا ياسين شاركت في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل " حكاية لونا" وناقش العمل بشكل عام موضوعاً مهماً، وهو الإصابة بالسرطان، إذا يستعرض حالاتٍ مختلفة للمصابين بالمرض، والظروف القاسية التي يعيشونها، وضم العمل عدد من الفنانين وهم هيفاء حسين، عمران العمران، عبير عيسى، حبيب غلوم، وتركي الكريديس، والعمل من إخراج ليث حجاوي، وتأليف د. سليمان أبوشارب.
إلهام علي تفرض حالة من الكتمانزفت الفنانة إلهام علي خبر سار لكل محبيها وجمهورها في الوطن العربي، إذ كشفت خلال لقائها مع etبالعربي عن تواجدها في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2025 دون الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بهذا العمل، قائلة إن السبب وراء اختفائها خلال الفترة الماضية ، هو انشغالها بالتحضير للشخصية التي سوف تقدمها في مسلسلها الجديد الذي تعاقدت عليه منذ فترة وسيعرض في رمضان المقبل، مكملة " سبب اختفائي وعزلتي هو مسلسلي اللي هيتعرض في رمضان 2025
ورفضت " إلهام" الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بهذا المسلسل سواء عنوانه أو حتى ملامح من قصته ، رغم إلحاح وطلب زوجها الفنان خالد صقر الذي كان حاضراً معاها في اللقاء.
واستطردت قائلة " لن أكشف عن اسمه أو تفاصيله الخاصة، قبل إعلان الشركة المنتجة عنه".
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يمكنكم قراءة .. حصاد 2024: مسلسلات خليجية نالت على إعجاب جمهور الدراما
خيرية أبو لبن حاضرة وسط ثنائية ناجحة في مسلسل من الأحد إلى الخميسمن بين المسلسلات، والتي أعلن مؤخراً عن تواجدها في موسم رمضان 2025، مسلسل "من الأحد إلى الخميس" وتشارك به الفنانة السعودية خيرية أبو لبن ، بصحبة عدد كبير من النجوم منهم محمد الدوسري وفوز الشطي حيث يجدد هذا الثنائي تعاونهما من جديد من خلال هذا العمل بعد سلسلة سابقة من مشاركتهما الدرامية والتي كللت بالنجاح، وهو من تأليف علي الدوخان ومن إخراج أحمد شفيق
وكان لـ خيرية أبو لبن حضور مهم في دراما رمضان الماضي، حيث نقلت عبر الشاشات المشاكل المتعارف عليها بداخل كل بيت وأسرة عربية، وهو موضوع تسلط بعض الناس على حياة الآخرين، ولكن بنكهة كوميدية في مسلسل "سقف الوالد"، من خلال شخصية امرأة متسلطة تتحكم في حياة زوجها.
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