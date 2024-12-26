جورجينا وكريستيانو رونالدو يحتفلان بالكريسماس مع العائلة بزي موحد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - نشرت جورجينا رودريغيز، البالغة من العمر 30 عامًا، ألبوم صور عبر حسابها الرسمي على انستغرام، يحتوي على 14 صورة لها بصحبة كريستيانو رونالدو وأطفالهما الخمسة، وبعض الأصدقاء المقربين، في تجمع خاص بمنزلهما للاحتفال بالكريسماس.

ووفرت جورجينا كما فعلت العام الماضي لعائلتها أجواء الكريسماس بإمتياز، حيث وضعت الزينة والأشجار والأجراس والهدايا في كل مكان، وارتدى أحد الحاضرين ملابس سانتا كلوز، كما أعدت وجبة عشاء دافئة، وجاءت الصور بشكل عفوي، وحازت على تفاعل واسع بوسائل التواصل الاجتماعي.

كما نشر كريستيانو أيضًا عبر حسابه الرسمي صورة واحدة من الحفل، وكان يرتدي هو وجورجينا وأطفالهما ملابس متطابقة "ملابس نوم"، وعلق على الصورة قائلًا: "أهم حاجة في الكريسماس".

جورجينا وكريستيانو يشاركون الجمهور احتفالات الكريسماس

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علاقة جورجينا وكريستيانو رونالدو

عائلة رونالدو وجورجينا

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كشف سابقاً، عن تفاصيل اللحظة الأولى التي جمعته بحبيبته جورجينا رودريغيز والتي شعر من خلالها بالحب من النظرة الأولى. وقال رونالدو، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي: إن لقاءهما الأول كان في متجر غوتشي، حيث كانت تعمل فيه جورجينا.وأضاف خلال مقابلة أجريت من أجل فيلمهما الوثائقي على Netflix : "منذ تلك اللحظة عندما مررنا إلى جانب بعضنا البعض أمام شركة الملابس التي تعمل بها، علقت في رأسي وكانت لحظة فارقة في حياتي".وبدورها تحدثتحينها عن تلك اللحظة الرومانسية التي جمعتها بنجم فريق ريال مدريد السابق، وتذكرت"الدغدغة" التي شعرت بها في بطنها عندما التقت به.وقالت: "في اليوم الذي قابلت فيه كريستيانو، كنت في العمل، وصلت إلى Gucci، وعندما غادرت المتجر، وجدت رجلاً وسيماً جداً، توقفت وبدأت أشعر بالدغدغة في معدتي وقلت لكن مهلاً، ما مشكلتي؟". وأضافت عارضة الأزياء: "طوله وشكله وجماله لفت انتباهي، كنت أرتجف أمامه، اشتعل داخلي".كما أشارت إلى أنها بطبعها خجولة، لكن ما حصل أن الخجل ظهر عليها بشكل كبير أمام رونالدو حيث قالت: "ظهر خجلي أمام شخص لمسني بعمق بنظرة واحدة".وختمت حديثها بالقول: "الطريقة التي يعاملني بهامميزة للغاية، يهتم بي ويحبني".ارتبط الثنائي في يونيو 2016، ولديهما طفلتين؛ ألانا مارتينا وبيلا إزميرالدا، كما أنهما خسرا طفلهما الذي كان توأماً لابنتهما بيلا. ولدى3 أولاد قبل أن يرتبط بجورجينا هم كريستيانو جونيور البالغ من العمر 14 عاماً، والتوأمان إيفا وماتيو اللذان ولدا في حزيران 2017.قد ترغبين في معرفة جورجينا رودريغيز تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

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