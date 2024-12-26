مفاجأة.. شيرين عبد الوهاب تعود للتمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف السيناريست تامر حبيب عن تحضيره لمسلسل جديد يجمعه بالفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاحهما معاً في مسلسل “طريقي”.

وقال تامر: “شيرين عبد الوهاب وحشتني جداً، وهنرجع نشتغل مع بعض تاني بعد نجاحنا في مسلسل “طريقي” وبينا اتفاق نعمل حاجه تانية في التمثيل قريب”.

يُذكر أن مسلسل “طريقي” عُرض في عام 2015، وهو أول عمل من بطولة شيرين وتدور قصته في السبعينيات حول فتاة تعيش في إحدى القرى الريفية، ووالدها من أعيان القرية، ولكنها تعانى باستمرار من القهر والتعرّض للظلم من أفراد أسرتها وخاصة من والدتها الأرستقراطية، بسبب عشقها للغناء، وتتوالى أحداث المسلسل مستعرضةً رحلة هذه الفتاة إلى عالم الشهرة والنجومية وتعيش قصة حب مرتين، وشارك في بطولة المسلسل كلٌ من: باسل خياط، سوسن بدر، أحمد فهمي، محمد ممدوح، محمود الجندي، وغيرهم.

وكان الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين قد قرر إحالة شيرين عبد الوهاب الى التحقيق، مُبدياً استياءه الشديد من تصريحاتها عن الملحن الراحل محمد رحيم، خلال حفلها في الكويت.

وقال مصطفى كامل في بيان نقابة الموسيقيين: “على مدار يومين كاملين وأنا أُشاهد فيديو الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال حفلها بدولة الكويت الشقيقة والحبيبة، وحكَّمت العقل والقلب كثيراً فيما قيل على لسانها صوتاً وصورةً أمام الجمهور والفرقة الموسيقية والكاميرات”.