هيئة البث الإسرائيلية: لم يتم إطلاع المجلس الوزاري الأمني على العملية في اليمن قبل بدئها

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنه "لم يتم إطلاع المجلس الوزاري الأمني على العملية في اليمن قبل بدئها".

كذلك نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين، أن "الهجوم على اليمن لن يكون الأخير".

هذا وذكرت قناة "المسيرة" التابعة لحركة انصار الله اليمنية إن شخصين قتلا في غارات إسرائيلية على مطار صنعاء الدولي، كما قتل شخص آخر في ميناء رأس عيسى. وأضافت أن 11 آخرين أصيبوا نتيجة الغارات الإسرائيلية.