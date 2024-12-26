رامي صبري يشيد بتامر حسني: ديو فعلاً مبيتنسيش قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه الفنان رامي صبري عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” رسالة الى الفنان تامر حسني، بعد تعاونهما للمرة الأولى في أغنية “مبيتنسيش”، التي من المقرر طرحها قريباً على “يوتيوب” وكل المنصّات الموسيقية.

وحملت رسالة رامي لتامر مشاعر الاحترام والود المتبادَل بينهما حيث نشر صورة جمعتهما معاً، وعلّق عليها قائلاً: “أنا بشوف الصورة دي بشكل تاني خالص، أولاً تامر فنان أخ وغالي ومحترم وواثق في نفسه ودي للأسف مش موجودة كتير في مغنيين كتير ناجحين، ولكن عندهم مشاكل كبيرة ومايعرفوش يبقوا زي الراجل المحترم اللي ماسك المايك ده، تامر حسني فنان كبير جداً جداً ولما اشتغلت أنا وهو في الديو اللي هاينزل الفترة اللي جايه فهمت هو ليه محبوب جداً”.

وأضاف: “أولاً علشان عنده صفاء نفسي مش موجود عندي أنا شخصياً آه والله أنا دايماً ليا رد فعل، إنما هو بيسيب الحاجات زي ماهي وما بيحبش يردّ ودي حاجة صعبة جداً جداً، عاوز أقول مش كل فنان أو نجم يستحق، لأن دايماً الأخلاق واحترام زمايلك هو الموضوع مش بس الفن، شكراً تامر حسني على ذوقك واحترامك ليا دايماً في التصوير”.

وتابع: “ودايماً كنت تقولي أنت مبسوط إيه رأيك محتاج حاجة؟ ، كل ده ما ينفعش يطلع غير من فنان حقيقي عنده إحساس بالناس والأهم واثق من نفسه، قريباً جداً هتشوفوا وهاتسمعوا أغنية “فعلاً مبيتنسيش” على جميع منصات الموسيقى في العالم”.

وأعاد تامر حسني نشر الصورة وتعليق رامي عبر حسابه الخاص في “فيسبوك”، وردّ عليها قائلاً: “حبيبي يا رامي إنت قبل ما تكون نجم كبير ومُهم إنت صاحبي من أيام الطفولة ودي حاجات الناس متعرفهاش، ويمكن مكنش في فُرصه نحكي ده قبل كده… إنت يا رامي صاحب عُمر ومشوار مشيناه من الطفولة وأنا في الصورة ماسك المايك لأخويا ولصوت مصري عظيم يستحق”.

وأضاف: “شُكراً يا حبيبي على كلامك الغالي اللي من القلب أنا فعلاً اشتغلت معاك من كل قلبي وبكُل حرص علينا إحنا الاتنين بكُل التفاصيل بدافع الحُب والصداقة وإن ربنا يكرمنا مع بعض، أعتقد إن التعاون ده هيحمس كُل جيلنا إنه يعمل أفكار مشاركة كده وأنا بنادي بيها من زمان من أيام تامر وشيرين وبعدها تامر وبهاء في أغنية “قوم واقف” وأنا وإنت بعدها إتكلمنا من سنين عشان نجمع البعض من جيلنا وعملنا المستحيل وللأسف معرفناش فقولنا نبدأ بنفسنا عشان نحمّس الكُل”.

واختتم تامر حسني تعليقه قائلاً: “حقيقي جمهورنا يستاهل مننا كُل الجديد وكل المُفاجآت اللي تفرّحه والمطربين اللي هييجوا بعدنا يستحقوا إنهم يتعلموا ده مننا عشان يكملوه للي بعدهم انتظروا كليب “فعلاً مبيتنسيش” بيني وبين أخويا النجم الكبير رامي صبري باشا”.