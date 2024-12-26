إنهاء أزمة نجم “المداح” بعد تدخل وزيرة التضامن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهت أزمة الفنان المصري صبحي خليل، الذي كان يقيم في الشارع هو وأسرته، نظراً لقطع المرافق الأساسية عن منزله “الكهرباء والماء والغاز”، تنفيذا لحكم قضائي بهدم العقار الذي كان يقيم به منذ سنوات.

تدخل وزيرة التضامن الاجتماعي

وكشف صبحي خليل تفاصيل انتهاء الأزمة في تصريحاته لـ”العربية.نت/ الحدث.نت”، حيث أكد أنه بعد أن أرسل باستغاثات للمسؤولين عن طريق وسائل الإعلام، فوجئ باتصال من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المصرية، وطلبت منه توضيح تفاصيل الأزمة.

وأضاف صبحي أنه أكد لها خلال المكالمة أن سكان هذا العقار وهم 30 أسرة، هم ضحايا خلافات بين اثنين من الشركاء الذين بنوا ذلك العقار منذ سنوات، وصدر حكم قضائي لصالح أحد الشركاء بهدم العقار، نظراً لكونة مالك الأرض الذي بني عليها، على الرغم من أن السكان يمتلكون وحداتهم السكنية التي يقيمون بها.

وتابع صبحي خليل أنه بعد تلك المكالمة، “فوجئنا بحضور لجنة من حي العجوزة التابع له العقار، وقاموا بإعادة المرافق الأساسية إلى المبنى بالكامل، خاصة أننا كنا نقيم في الشارع منذ يومين، لتنتهي أزمتنا بشكل مؤقت لحين الحصول على حكم نهائي بعدم أحقية أحد من الشركاء الذين بنوا هذا العقار فيه، خاصة أنهم باعوه بالكامل منذ سنوات طويلة”.

أزمة من 40 عاماً

وكان قد صرح الفنان صبحي خليل لـ”العربية.نت/ الحدث.نت”، أن الأزمة تعود لأكثر من 40 عاماً، حيث كان هناك خلاف بين مالك قطعة الأرض التي بني عليها العقار، والمقاول الذي قام بتشييده، فقد أصبحا شريكين في العقار، لكن نشبت أزمة كبيرة بينهما، موضحا أن مالك الأرض لجأ وقتها إلى القضاء للحصول على أرضه مرة أخرى وهدم العقار، وظلت تلك القضية لسنوات طويلة بساحات المحاكم.

وتابع الفنان المصري أنه بعد مرور فترة من الزمن توفي أحد الشريكين وانتقل النزاع إلى الورثة الشرعيين، الذين استمروا في القضية حتى حصلوا على حكم قضائي بقطع المرافق عن العقار.

وقال صبحي خليل إن العقار به 30 وحدة سكنية، وكل الوحدات مأهولة بالسكان، وهو من بينهم ولم يعلموا وقت شراء وحدات به أن هناك خلافاً قضائياً بين المقاول ومالك الأرض، لكن فوجئوا بذلك الأمر منذ وقت قريب.

خسر كل ما يملك

وأوضح خليل أنه بعد أن حصل ورثة مالك الأرض على حكم قضائي بقطع المرافق عن العقار، وجد السكان أنفسهم بدون كهرباء وماء وغاز، لذا قرروا وهو من بينهم ترك الشقة والإقامة في الشارع أمام العقار، مضيفا أنه دفع كافة مدخراته وتحويشة عمره في تلك الشقة وخسر الآن كل شيء.