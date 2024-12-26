شكرا لقرائتكم خبر عن بـ290 مليون ريال.. 5 مشاريع لتعزيز البنية التحتية المائية في صبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الجنوبي، بدء تشغيل 5 مشاريع مائية في محافظة صبيا و44 قرية تابعة لها، بهدف تحسين خدمات المياه ومواكبة الطلب المتزايد.

يأتي ذلك ضمن خططها الاستراتيجية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

إنشاء شبكات مياه

أوضحت الشركة أن المشاريع تشمل إنشاء شبكات مياه بطول 986 كيلومترًا من الخطوط الرئيسية.

بالإضافة إلى تشغيل 3 خزانات بسعة إجمالية بلغت 44 ألف متر مكعب، لتلبية احتياجات أكثر من 73 ألف مستفيد في المنطقة، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 290 مليون ريال.



أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية

أكدت شركة المياه الوطنية التزامها بتنفيذ مشاريعها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية المائية وزيادة نسبة التغطية في منطقة جازان.

ودعت جميع العملاء في محافظة صبيا والقرى التابعة لها إلى التقديم على الخدمة عبر تطبيق الشركة الإلكتروني، أو من خلال موقعها الرسمي هنا.

القرى المستفيدة من المشاريع

تشمل القرى التي ستستفيد من المشاريع: أم الشباقا، الشاخر، اللخبصية، نخلان، الشعارة، الغراء، تيهان، أبو دنقور، الجديين، جريبة، الفقرة، الخوالدة، الزيدية، أبوحبيبة، الكنانية.

السوالمة، الهجارية، الشواهية، الشواجرة، الجرادية، السبخة، الحرف، الحسيني، جخيرة، حلة الأحوس، الجر الأسفل، الظبية، الخوارة، فرشة الملحاء، المشاف، تربة، مسلوعة.

هيجة أم الرقع، الباحر، حلة أبو حبيبة، المجديرة، العقيلي، القحمة، طناطن، عطفة وساع، الغريف، مشلحة، القنبرة، ونحس عليان.