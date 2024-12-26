قائد الجيش غادر إلى السعودية لبحث التعاون بين جيشَي البلدين مع نظيره السعودي

غادر قائد الجيش العماد جوزاف عون لبنان إلى السعودية، تلبية لدعوة من نظيره السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي. هذا، وسيتناول البحث التعاون بين جيشَي البلدين وسبل دعم المؤسسة العسكرية، بخاصة في ظل التحدّيات التي تواجهها حاليًّا لتنفيذ مهمّاتها حفاظًا على أمن لبنان واستقراره.

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