تكنولوجيا: Nothing Phone 3a و Plus 3a: تغييرات مثيرة في الأجهزة والتصميم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم تشغيل كل من Nothing Phone (2a) وNothing Phone (2a) Plus بواسطة شرائح MediaTek، لكن تقارير حديثة وشائعات قوية أشارت إلى أن خلفاء هذه الأجهزة قد يعتمدون شرائح Snapdragon 7s Gen 3 من كوالكوم.

ويبدو الآن أن تقريرًا جديدًا يدعم هذا التوجه، حيث يستند إلى أدلة وُجدت في أحدث إصدارات Nothing OS 3.0 المبنية على نظام التشغيل اندرويد 15.

حمل Nothing Phone (3a) الاسم الرمزي “Asteroids”، بينما جاء الاسم الرمزي Nothing Phone (3a) Plus تحت “Asteroids_Plus”.

أما بالنسبة لهاتف CMF Phone 2 المتوقع إطلاقه في عام 2025، فقد أُطلق عليه الاسم الرمزي “Galaga”، ومن المرجح أن يستمر هذا الجهاز في استخدام شريحة MediaTek.

من الميزات المثيرة للاهتمام، يُشاع أن Nothing Phone (3a) سيزود بكاميرا مقربة، في حين أن Nothing Phone (3a) Plus قد يُقدم كاميرا تكبير من نوع Periscope. إذا تم تنفيذ هذا التصميم بنجاح، فسيصبح Nothing Phone (3a) Plus أول هاتف على الإطلاق يحتوي على كاميرا Periscope مخصصة.

جدير بالذكر أن هواتف Nothing السابقة كانت تأتي بإعدادات مزدوجة تتضمن كاميرا رئيسية وأخرى فائقة الاتساع، مما يجعل الكاميرات الجديدة نقلة نوعية في سلسلة هواتف الشركة.

كما سيضيف الهاتفان Nothing Phone (3a) وNothing Phone (3a) Plus دعمًا لتقنية eSIM لأول مرة في تاريخ العلامة التجارية. يُتوقع أن تتيح الأجهزة الجديدة استخدام بطاقة SIM فعلية واحدة مع eSIM، أو شريحتي SIM فعليتين. ومع ذلك، لن يتوفر دعم eSIM في CMF Phone 2، الذي يُعد جهازًا منخفض التكلفة.

تُبرز هذه الإضافات الطموحات التقنية التي تتبناها Nothing لتحسين أجهزتها والارتقاء بمواصفاتها إلى مستويات جديدة.

