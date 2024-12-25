على الكنيسة الركوع في التوبة والعبادة والتغيير

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: دعا كبير أساقفة يورك في المملكة المتحدة الكنيسة يجب أن تعلن "أسفها" بعد فضائح الاعتداءات الجنسية التي وضعتها أمام عاصفة من الانتقادات.

وقال ستيفن كوتريل الذي سيصبح الشهر المقبل الزعيم المؤقت للكنيسة الانجليكانية بدلاً من رئيس أساقفة كانتربري المنتهية ولايته، جاستين ويلبي، في عظته في عيد الميلاد إن كنيسة إنجلترا بحاجة إلى "التوبة" و"التغيير".

وكان السيد ويلبي أعلن استقالته في نوفمبر/تشرين الثاني وسيتنحى عن منصبه في السادس من يناير/كانون الثاني بعد أن وجد تقرير أن جون سميث، وهو مجرم متسلسل، ربما كان ليُقدم للعدالة لو أبلغ السيد ويلبي عنه رسميًا للشرطة في عام 2013.

لكن السيد كوتريل نفسه واجه دعوات للاستقالة بعد الكشف عن أن ديفيد تيودور، وهو قس في مركز قضية اعتداء جنسي، أعيد تعيينه مرتين تحت قيادته أثناء خدمته أسقفًا لتشيلمسفورد.

دعوة للتغيير

وفي عظته اليوم في الخامس والعشرين من ديسمبر/كانون الأول، قال السيد كوتريل إن الكنيسة يجب أن "تركع في توبة وعبادة" في عيد الميلاد هذا وأن "تتغير".

ونقل عن يسوع المسيح قوله: "في قلب قصة عيد الميلاد يوجد طفل ضعيف؛ طفل ضعيف سيحاول هيرودس بغضبه الغاضب تدميره، لأنه مثل كل طاغية لا يستطيع أن يتحمل منافسًا".

وقال أسقف يورك: "إن كنيسة إنجلترا - كنيسة إنجلترا التي أحبها وأخدمها - تحتاج ببساطة إلى النظر إلى هذا الطفل الضعيف، إلى هذا الفراغ من السلطة لإظهار قوة الحب، لأنه في هذا الطفل الصغير الضعيف ندعى لرؤية الله.

احتياجات الآخرين

وقال: "إذا كنت في حالة حب، فأظهر لي ذلك. إذا كان لديك حب في قلبك، فجسد هذا الحب وأظهره من خلال ما تفعله، ضع احتياجات الآخرين أولاً".

وأضاف رئيس الأساقفة: "هذا ما نتعلمه في المذود. ضع احتياجات الآخرين أولاً - أولئك الذين يعانون من البرد والجوع والمشردين في عيد الميلاد هذا".

وقال: "أولئك الذين هم ضحايا للإساءة والاستغلال. "أولئك الذين، مثل العائلة المقدسة الصغيرة، اضطروا إلى الفرار من الاضطهاد والبحث عن ملجأ في أرض أجنبية".

وأشار أسقف يورك إلى أغاني الاحتجاج لبوب ديلان واقتبس سطرًا من المسرحية الموسيقية My Fair Lady، متحدثًا عن "أولئك الذين يتحدثون جيدًا ولكن كلماتهم لا تتجسد أبدًا في العمل".

وأضاف: "في الوقت الحالي، في عيد الميلاد هذا، تحتاج كنيسة الله نفسها إلى العودة مرة أخرى إلى المذود وخلع زينتها والركوع في التوبة والعبادة والتغيير".

وختم السيد كوتريل عظته بدعوة إلى الأفعال بدلاً من الأقوال، وقال: "لا تتحدث فقط عن العدالة، لا تتحدث فقط عن الفرح، لا تتحدث فقط عن الخدمة، لا تتحدث فقط عن الحب. "أرني."

وفي قضية تيودور، أقر السيد كوتريل بأن الأمور "كان من الممكن التعامل معها بشكل مختلف، ويأسف لعدم حدوث ذلك".

لكن ضحايا تيودور وصفوا رد السيد كوتريل على القضية بأنه "مهين ومزعج". وأشاروا إلى أنه "لا مفر" من استقالته أو إجباره على ترك منصبه.

شكوك

وتساءلت أسقف نيوكاسل هيلين آن هارتلي كيف يمكن للسيد كوتريل أن يتمتع بأي مصداقية، ورفضت أسقف غلوستر راشيل تريويك دعمه علنًا.

وفي الوقت نفسه، ألقت أسقف دوفر، روز هدسون ويلكين، العظة في كاتدرائية كانتربري بدلاً من السيد ويلبي وتحدثت عن ولادة يسوع باعتبارها انتصارًا لـ "النور والأمل" على "الخوف والظلام".