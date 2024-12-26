«سوليوود» يُطلق استفتاءً لاختيار «الأفضل» في السينما

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أعلن موقع «سوليوود» السينمائي عن إطلاق استفتاء لاختيار الأفضل في المجال السينمائي، سواء على المستوى المحلي في المملكة العربية السعودية، أو المستوى العربي والخليجي، من خلال مجموعة من استطلاعات الرأي للجمهور، وذلك عبر موقعه الإلكتروني. إذ يقوم المتابعون باختيار الأفضل، من خلال مجموعة من المعايير، سواء بمشاركة هذه الأعمال في المهرجانات السينمائية عالميًا أو عربيًا أو محليًا، وكذلك حصولهم على جوائز، أو وفقًا لوجهة نظرهم، ومتابعتهم لهذه الأعمال المشاركة في كل تخصص أو مجال، ويختار الأفضل وفقًا لرؤيته.

أفضل فيلم سعودي لعام 2024

ويتنافس عليها أفلام «حوجن»، و«هجان»، و«بين الرمال»، و«نورة»، و«شباب البومب»، و«أحلام العصر»، و«آخر سهرة في طريق ر»، و«أنا الاتحاد»، و«ليل نهار»، و«صيفي»، و«فيلا 54»، و«مبتعث»، و«السنيور عقدة الخواجة»، و«أمس بعد بكرة»، و«بسمة»، و«جرس إنذار»، و«شهد». أمَّا أفضل فيلم عربي لعام 2024، فيشهد منافسة بين «ولاد رزق 3»، و«فاصل من اللحظات اللذيذة»، و«رحلة 404»، و«جوازة توكسيك»، و«أبو نسب»، و«أنا وابن خالتي»، و«أهل الكهف»، و«إلى ابني»، و«الإسكندراني»، و«الحريفة»، و«السرب»، و«السيستم»، و«اللعب مع العيال»، و«الملكة»، و«شقو»، و«شماريخ»، و«شهر زي العسل»، و«عاشق»، و«عصابة الماكس»، و«عصابة عظيمة»، و«ليه تعيشها لوحدك»، و«X مراتي»، و«الهوى سلطان».

أفضل مخرج سعودي

ويتنافس على أفضل مخرج سعودي كل من: محمد العطاوي عن فيلم «بين الرمال»، وتوفيق الزايدي «نورة»، وفارس قدس «أحلام العصر»، ومحمود صباغ «آخر سهرة في طريق ر»، وحمزة طرزان «أنا الاتحاد»، وعبدالعزيز المزيني «ليل نهار»، ووائل أبو منصور «صيفي»، وأيمن خوجة «السنيور عقدة الخواجة»، وعبدالغني الصائغ «أمس بعد بكرة»، وفاطمة البنوي «بسمة»، وخالد فهد «جرس إنذار». فيما يتنافس على أفضل مخرج عربي كل من: طارق العريان عن فيلم «ولاد رزق 3»، وهاني خليفة «رحلة 404»، وأحمد الجندي «فاصل من اللحظات اللذيذة»، ومعتز التوني « Xمراتي»، وأبو بكر شوقي «هجان»، وأحمد نادر جلال «السرب»، وإيلي سمعان «شهر زي العسل»، وحسام الجوهري «ليه تعيشها لوحدك»، وحسام سليمان «عصابة الماكس»، ورؤوف السيد «الحريفة»، ورامي إمام «أبو نسب»، وسامح عبدالعزيز «ليلة العيد»، وشريف عرفة «اللعب مع العيال»، وظافر العابدين «إلى ابني»، وعمرو عرفة «أهل الكهف»، وعمرو صلاح «عاشق»، وعمرو سلامة «شماريخ»، وكريم السبكي «شقو»، وكوثر يونس «مقسوم».

أفضل ممثل سعودي

وبخصوص الممثل السعودي المفضل في السينما، تشهد القائمة منافسة بين كل من: براء عالم «مبتعث»، وصهيب قدس «أحلام العصر»، وعبدالرحمن اليماني «فيلا 54»، وعبدالمحسن النمر «هجان»، وعمر العطاوي «هجان»، وعزام النمري «هجان»، وفيصل العيسى «شباب البومب»، وعبدالله السدحان «نورة»، ويعقوب الفرحان «نورة». وتضم قائمة أفضل ممثل عربي لعام 2024 كلًا من: أحمد عز «ولاد رزق 3»، وعمرو يوسف «ولاد رزق 3»، وبيومي فؤاد «أنا وابن خالتي»، ومحمد فراج «رحلة 404»، وآسر ياسين «شماريخ»، وأحمد الفيشاوي «السيستم»، وأحمد فهمي «عصابة الماكس»، وأحمد العوضي «الإسكندراني»، وأحمد السقا «السرب»، وأحمد حاتم «عاشق»، وخالد النبوي «أهل الكهف»، وطارق لطفي «السيستم»، وظافر العابدين «إلى ابني»، ومحمد إمام «اللعب مع العيال»، ومحمد ممدوح «X مراتي»، ومحمود بوشهري «شهر زي العسل»، ونور النبوي «الحريفة»، وهشام ماجد «X مراتي»، وأحمد داوود «الهوى سلطان».

أفضل ممثلة سعودية

وتشهد قائمة أفضل ممثلة سعودية لعام 2024 منافسة قوية بين كل من: ماريا بحراوي «نورة»، وخيرية أبو لبن «جرس إنذار»، ونورا الخضراء «حوجن»، وفاطمة البنوي «بسمة»، وأضوي فهد «فيلا 54»، والشيماء الطيب «جرس إنذار»، وسارة طيبة «مندوب الليل»، ولنا قمصاني «أمس بعد بكرة»، وفاطمة الشريف «بين الرمال»، وسمية رضا «شهد»، وأبرار فيصل «ليل نهار»، وعائشة كاي «صيفي». أمَّا أفضل ممثلة عربية لعام 2024، فيتنافس عليها كل من: منى زكي «رحلة 404»، وهند صبري «بنات ألفة»، ومنة شلبي «الهوى سلطان»، وأسماء المدير «كذب أبيض»، وأسماء جلال «اللعب مع العيال»، وأمينة خليل «X مراتي»، وإسعاد يونس «عصابة عظيمة»، وأسماء أبو اليزيد «عاشق»، وروبي «عصابة الماكس»، وشيرين «مقسوم»، وليلى علوي «جوازة توكسيك»، ونور الغندور «شهر زي العسل»، وهالة صدقي «الملكة»، وهنا الزاهد «فاصل من اللحظات اللذيذة»، وياسمين صبري «أبو نسب»، ويسرا «ليلة العيد»، ولبلبة «آل شنب».

أفضل سيناريو سعودي

وأخيرًا، أفضل كاتب سيناريو سعودي لعام 2024، فيتنافس عليها كل من: فاطمة البنوي «بسمة»، ومحمود صباغ «آخر سهرة في طريق ر»، وتوفيق الزايدي «نورة»، وعمر أشموني «أمس بعد بكرة»، ومفرج المجفل «هجان»، ومحمد العطاوي «بين الرمال»، وعبدالله الوليدي «شباب البومب»، وصهيب قدس «أحلام العصر»، وفارس قدس «أحلام العصر»، وحمزة طرزان «أنا الاتحاد»، وعبدالعزيز المزيني «ليل نهار»، ووائل أبو منصور «صيفي»، والعنود سعود «السنيور عقدة الخواجة»، وخالد فهد «جرس إنذار».

رابط المشاركة في الاستفتاء:

https://cutt.ly/oeMzMJiL