شكرا لقرائتكم خبر عن استمرارًا لجرائمه.. الاحتلال ينسف عددًا من المنازل في جنوب لبنان والان نبدء بالتفاصيل

اتفاق وقف إطلاق النار

وقف خروقات الاحتلال

الدمام - شريف احمد - أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية على نسف عدد من المنازل مساء أمس الأربعاء في بلدتي يارون و كفركلا في جنوب لبنان.وشهدت المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تفجيرات ضخمة، إذ نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لمنازل في بلدتي يارون و كفركلا الجنوبيتين.وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة فجر اليوم على منزل في سهل بلدة طاريا في البقاع شرق لبنان، دون وقوع إصابات.أُعلن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وكيان الاحتلال في 26 نوفمبر الماضي، وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي.وتخرق قوات الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ بشكل يومي، ولم تنسحب من الأراضي اللبنانية التي توغلت فيها في جنوب لبنان في الفترة الماضية.يوم الثلاثاء، قدم لبنان شكوى إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.خلال جولة أجراها في جنوب لبنان يوم الاثنين، قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من بلدة الخيام: "كي يؤدي الجيش اللبناني مهامه كاملة، على لجنة المراقبة أن تؤدي دورها الكامل، والضغط على العدو الإسرائيليّ لوقف كل الخروقات".وفي اليوم ذاته، دعت قوة الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) إلى "الإسراع في سحب جيش الاحتلال الإسرائيلي".وبموجب اتفاق الهدنة، من المقرر أن يعزز الجيش اللبناني واليونيفيل انتشارهما في جنوب لبنان، وأن ينسحب جيش الاحتلال خلال 60 يومًا.