شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الإمارات وتركيا يبحثان هاتفيا العلاقات الاستراتيجية والتطورات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، في اتصال هاتفي، الأربعاء، مع هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، العلاقات الاستراتيجية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

كما ناقش الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- مجمل التطورات الإقليمية ومنها الأوضاع في سوريا.

وتطرق وزير الخارجية الإماراتي إلى أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على وحدة وسيادة سوريا ودعم تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار والتنمية.