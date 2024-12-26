رئيس الوزراء الفنلندي أعلن انقطاع كابل كهرباء تحت البحر يربط بين فنلندا وإستونيا

أعلن رئيس الوزراء الفنلندي أن "كابل كهرباء تحت البحر يربط بين فنلندا وإستونيا انقطع الأربعاء، في تطوّر يندرج في إطار سلسلة حوادث تتّصل بكابلات الاتصالات وخطوط أنابيب الطاقة في بحر البلطيق".

وقال رئيس عمليات شبكة الكهرباء الفنلندية أرتو باهكين، أن "احتمال التخريب لا يمكن استبعاده".

وأكد رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو أن "انقطاع التيار الكهربائي لا يؤثر في إمدادات الكهرباء للفنلنديين"، لافتاً الى أنه "تظل السلطات متيقظة حتى خلال عيد الميلاد وتحقق في الوضع".

وقُطع كابلان للاتصالات في 17 و18 تشرين الثاني في المياه الإقليمية السويدية في بحر البلطيق. وحامت الشبهات حول السفينة «يي بينغ 3» التي كانت بحسب مواقع تتبع السفن تبحر فوق الكابلات عند وقوع الحادث.