أعلن رئيس الوزراء الفنلندي أن "كابل كهرباء تحت البحر يربط بين فنلندا وإستونيا انقطع الأربعاء، في تطوّر يندرج في إطار سلسلة حوادث تتّصل بكابلات الاتصالات وخطوط أنابيب الطاقة في بحر البلطيق".
وقال رئيس عمليات شبكة الكهرباء الفنلندية أرتو باهكين، أن "احتمال التخريب لا يمكن استبعاده".
وأكد رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو أن "انقطاع التيار الكهربائي لا يؤثر في إمدادات الكهرباء للفنلنديين"، لافتاً الى أنه "تظل السلطات متيقظة حتى خلال عيد الميلاد وتحقق في الوضع".
وقُطع كابلان للاتصالات في 17 و18 تشرين الثاني في المياه الإقليمية السويدية في بحر البلطيق. وحامت الشبهات حول السفينة «يي بينغ 3» التي كانت بحسب مواقع تتبع السفن تبحر فوق الكابلات عند وقوع الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الفنلندي أعلن انقطاع كابل كهرباء تحت البحر يربط بين فنلندا وإستونيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.