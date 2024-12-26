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الامارات | حسين الجسمي في القرية العالمية.. قريباً

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد القرية العالمية في دبي لاستضافة أمسية للنجم الإماراتي، حسين الجسمي، على المسرح الرئيس، في الخامس من يناير المقبل، ليقدم حفلاً بدعم من «روتانا»، سيمثّل إحدى أبرز فعاليات الموسم الـ29 للقرية العالمية.

ويُعدّ الجسمي من أبرز نجوم الأغنية الخليجية والعربية، إذ حقّق نجاحاً كبيراً خلال مسيرته الفنية التي تخطّت عقدين من الزمن، وأسر قلوب الملايين من المعجبين بصوته العذب وأدائه المتألق وأغانيه، وسيقدم مجموعة من أشهر أعماله لجمهور القرية العالمية في تجربة استثنائية.

حضور الحفلات الغنائية للقرية العالمية متاح لجميع ضيوف الوجهة ضمن تذكرة الدخول.

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الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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