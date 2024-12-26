شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط.

وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط.



ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية، تتحول مساء جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.

رياح شديدة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس على المنطقة الشرقية اليوم الخميس، أن تشهد حفر الباطن رياحًا شديدة.

وتبدأ الظاهرة الساعة 10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.

ضباب خفيف إلى متوسط

نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب خفيف إلى متوسط على أجزاء من 4 مناطق الشرقية خلال ساعات الصباح الباكر يوم الخميس.

وتستمر الظاهرة حتى الساعة 8 من صباح الخميس.



أماكن انتشار الضباب

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 -5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط

المنطقة الشرقية: الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق.

مكة المكرمة: الشفا والهدا والطائف وأضم وميسان.

الباحة: المندق والقرى والباحة وبلجرشي وبني حسن.

عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.

