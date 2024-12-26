افادت الوكالة الوطنية للاعلام، عن وقوع جريمة مروعة، في محكمة شحيم الشرعية، حيث أقدم المدعو ( خ .م.) من بلدة كترمايا، على اطلاق النار على زوجته "ع ر" من بلدة داريا، داخل المحكمة على خلفية مشاكل شخصية بين الجانبين، ما أدى الى وفاتها على الفور، وقد حضرت القوى الأمنية وبوشرت التحقيقات.

كانت هذه تفاصيل خبر الوكالة الوطنية: شخص اطلق النار على زوجته داخل محكمة شحيم الشرعية مما ادى الى وفاتها على الفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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